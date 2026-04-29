30 Nisan 2026 Perşembe tarihli ve 33239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararlara göre, mülki idare ve emniyet teşkilatında üst düzey değişiklikler yapıldı.
4 ilin valisi değişti
24 ÜST DÜZEY ATAMA
Toplam 24 üst düzey atama yapıldı. Karar kapsamında 4 valilikte değişim yaşandı. Merkez teşkilatında yapılan düzenlemelerle birlikte 2 genel müdürlük ve 1 genel müdür yardımcılığı olmak üzere toplam 4 üst düzey bürokratik atama gerçekleştirildi.
3 İL EMNİYET MÜDÜRÜ MERKEZ ÇEKİLDİ
Emniyet teşkilatında ise dikkat çeken bir değişim yaşandı. 3 il emniyet müdürü merkeze çekilirken, 7 ile yeni emniyet müdürü atandı. Böylece emniyet kadrolarında toplam 13 atama ve görev değişikliği yapıldı.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde de 2 genel sekreter yardımcısı görevlendirildi.
KARARLA 1 YIL 8 AY GÖREV YAPAN DEMİRTAŞ GÖREVDEN ALINDI
Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç merkeze çekildi. 16 Ağustos 2024 tarihinde Emniyet Genel Müdürü olarak atanana Mahmut Demirtaş ise yaklaşık 1 yıl 8 ay sonra görevden alındı.
29 Nisan 2026 tarihli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararlar şu şekilde gerçekleşti:
Emniyet Genel Müdürü (Vali) Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine alındı.
Demirtaş'tan boşalan Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığına seçildi.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı.
Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valisi, İstanbul-Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise Adıyaman Valisi olarak görevlendirildi.
Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Nevşehir Valisi oldu.
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin, Personel Genel Müdürü olarak atandı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü görevine getirildi.
ANKARA DAHİL ÇOK SAYIDA İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
2026/124 sayılı kararname ile emniyet teşkilatının il yönetimlerinde de kapsamlı değişiklikler uygulandı:
Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine merkeze çekildi.
Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya İl Emniyet Müdürü görevine getirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin İl Emniyet Müdürü oldu.
Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
Polis Başmüfettişleri Aydın Karan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne, Tuncay Pekin ise Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, Siirt Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.
MGK'YA YENİ ATAMALAR
Yayımlanan 2026/125 sayılı karara göre, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılıklarına Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu atandı.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALİ FİDAN ATANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alındı, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.
FİDAN İLK SİVİL GENERAL
Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Fidan'ın orgeneral rütbesi de bulunuyor.
2015-2016 döneminde Düzce Valisi olarak görev alan Ali Fidan, 25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi. Bu görevi 2018 yılına kadar sürdürdü. Milli Savunma Teşkilatı'ndaki sivil kadroların TSK'daki rütbe karşılıkları belirlenince müsteşar kadrosu için 'orgeneral' rütbesi verildi. Fidan böylece cumhuriyet tarihinin ilk sivil orgenerali oldu.
Ali Fidan, 9 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Nevşehir Valisi olarak atanmıştı. Başkan Erdoğan'ın imzaladığı kararla Fidan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni başkanı oldu.
ALİ FİDAN KİMDİR?
1970 yılında Bolu'nun Gerede İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Gerede'de, lise eğitimini 1988 yılında Bolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.
1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere'de (Bournemouth) dil eğitimi ve mesleki incelemelerde bulundu. Çankırı-Kurşunlu ve Uşak-Ulubey ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.
Vali Fidan, Felahiye Kaymakamlığı, Yazıhan Kaymakamlığı, Malatya Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve 2013-2015 yıllarında ise Genel Müdür olarak görev yapmıştır.
2015-2016 yılları arasında Düzce Valisi olarak görev yapmıştır.
25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı olarak göreve başlamış, 2016-2018 yılları arasında bu görevi yürütmüştür.
09 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Nevşehir Valisi olarak atanmıştır.
Vali Ali Fidan, Prof. Dr. Fatma Fidan hanımefendi ile evlidir.
Yerle bir olan imajını kurtarma derdine düştü
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı