Yayımlanan 2026/125 sayılı karara göre, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılıklarına Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu atandı.

FİDAN İLK SİVİL GENERAL Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Fidan'ın orgeneral rütbesi de bulunuyor. 2015-2016 döneminde Düzce Valisi olarak görev alan Ali Fidan, 25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi. Bu görevi 2018 yılına kadar sürdürdü. Milli Savunma Teşkilatı'ndaki sivil kadroların TSK'daki rütbe karşılıkları belirlenince müsteşar kadrosu için 'orgeneral' rütbesi verildi. Fidan böylece cumhuriyet tarihinin ilk sivil orgenerali oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alındı, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.

Ali Fidan, 9 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Nevşehir Valisi olarak atanmıştı. Başkan Erdoğan'ın imzaladığı kararla Fidan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni başkanı oldu.

ALİ FİDAN KİMDİR?

1970 yılında Bolu'nun Gerede İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Gerede'de, lise eğitimini 1988 yılında Bolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere'de (Bournemouth) dil eğitimi ve mesleki incelemelerde bulundu. Çankırı-Kurşunlu ve Uşak-Ulubey ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Vali Fidan, Felahiye Kaymakamlığı, Yazıhan Kaymakamlığı, Malatya Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve 2013-2015 yıllarında ise Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

2015-2016 yılları arasında Düzce Valisi olarak görev yapmıştır.

25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı olarak göreve başlamış, 2016-2018 yılları arasında bu görevi yürütmüştür.

09 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Nevşehir Valisi olarak atanmıştır.

Vali Ali Fidan, Prof. Dr. Fatma Fidan hanımefendi ile evlidir.