PKK elebaşlarından Murat Karayılan, DEM Parti heyetinin bir aydır Abdullah Öcalan ile görüşmemesini gerekçe göstererek iktidarın süreci dondurduğunu iddia etti.

Türkiye'nin Terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürerken, münfesih terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan süreci dinamitlemeye yönelik provokatif açıklamalarına devam etti.

Terör örgütünün yayın organı ANF'ye konuşan Karayılan, DEM Parti heyetinin bir aydır Abdullah Öcalan ile görüşmemesini bahane ederek "iktidarın süreci dondurduğunu" iddia etti. Silah bırakma ve mevzileri boşaltma şartlarına karşı çıkan teröristbaşı, örgütün seçeneksiz olmadığını öne sürerek üstü kapalı tehditler savurdu.

"SÜREÇ DONDURULDU"

Münfesih terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Karayılan, nisan ayında yapılması beklenen görüşmelerin gerçekleşmemesinin normal olmadığını savundu. Sürecin geleceği açısından tehlike çanlarının çaldığını iddia eden Karayılan, "En son 27 Mart günü bir devlet heyeti ve DEM Parti heyetinin birlikte yaptığı kapsamlı görüşme büyük beklentiler yaratmıştı. Ama anlaşıldığı kadarıyla bu görüşmede gündeme gelen ve tartışılan konular ekseninde iktidar ve devletin üst katı nezdinde sürecin dondurulmasına yol açacak bir sonuca varılmıştır" dedi.

Bölgesel gelişmeler ve iç dinamiklerin etkisiyle karar verici güçlerin adım atmayı ertelediğini öne süren Karayılan, meclis komisyonu faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan resmi rapora rağmen sürecin yürütülmediğini iddia etti.

Karayılan konuya ilişkin, "Evet, şu an itibarıyla süreç dondurulmuştur. Bize yansıyan ve bizim gördüğümüz budur. Karar verici güçlerin böyle uygun gördüğü, adım atılmasının durdurulduğu ya da ertelendiği açıkça görülüyor" ifadelerini kullandı.

İMRALI BAHANESİYLE ÖCALAN'I ÇİĞNEDİ

İmralı Cezaevi'nde tutulan PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'ın sürece dair aksi beyanda bulunmamasına rağmen Karayılan'ın "İmralı'yı ziyaret" bahanesiyle yaptığı açıklama, Kandil baronlarının terörün devamı için yeni hamlesi olarak değerlendirildi.

SİLAH BIRAKMA ŞARTINA DİRENDİ

Türkiye'nin terörsüz gelecek için sunduğu silah bırakma şartını reddeden ve bu durumu aklınca alay konusu yapmaya çalışan Karayılan, örgütün binlerce kişiden oluştuğunu iddia ederek güvenlik bahanesine sığındı.

Geçmişte 30 teröristin silahını yakarak geri dönmeye hazır olduğunu ancak bir yere gidemedikleri için tekrar sahaya döndüklerini iddia eden Karayılan, "Vaziyet buyken bizden tüm silahları bırakmamızı ve tüm mevzileri boşaltmamızı istemek ve ondan sonra yasal kararlar alınacağını söylemek, sahadaki gerçeklikle ve insanın aklıyla alay etmektir" diye konuştu.

Silah bırakma şartının "imkansızlıkta ısrar etmek" anlamına geldiğini savunan terör elebaşı, örgütün farklı alternatifleri bulunduğunu öne sürdü.

Karayılan küstah ifadeler kullanarak, "Şunu hemen söyleyelim: Biz bu konuda kimseye yalvaracak değiliz. Her halükarda seçeneksiz de değiliz. Kendileri bilir. Ama Türkiye'ye yazık ederler. Eğer gerçekten devlet katında ciddi adımlar atılırsa bu konuda karşılıksız bırakmayacağımıza dair kararımız kesin ve nettir" diyerek süreci pazarlık sahasına çekme ve el yükseltme çabasına girişti.