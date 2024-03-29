Bayramda yurt dışının gözdesi Yunan adaları

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 9 günlük bayram tatilinde yurt dışında en popüler destinasyonun, kapıdan vizeye 1 Nisan'da başlanacak Yunan adaları olduğunu söyledi. En çok talebi Midilli, Sakız, Kos, Rodos ve Meis'in gördüğünü aktaran Yavuz, fiyatlara ilişkin de bilgi verdi:



"Vize için 60 euro ödeniyor. Feribot ulaşımı için adadan adaya, güne ve saate göre değişmekle birlikte 40-80 euro arası bir maliyeti düşünmek lazım. İyi bir 4 yıldızlı otelde günlük kişi başı oda kahvaltı 50-70 euro. 5 yıldızlı otel için oda başına günlük 10 euro, 4 yıldızlı otel için 7 euro vergi ödenmesi gerekiyor."

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