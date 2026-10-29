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ECB Başkanı Christine Lagarde koltuğu bırakıyor: İstifa takvimi duyuruldu... Koltuğuna 2 aday

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın görevinden 7 Şubat 2027’de ayrılacağı açıklandı. Lagarde istifa kararını resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyururken, video mesajında yüzündeki bantlar dikkat çekti.. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa Lagarde’ın kararını saygıyla karşılığını aktardı. Lagarde’ın bırakacağı koltuk için Klaas Knot ve Pablo Hernandez de Cos isimleri konuşuluyor.

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ECB Başkanı Christine Lagarde koltuğu bırakıyor: İstifa takvimi duyuruldu... Koltuğuna 2 aday

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, beklenmedik bir kararla görevinden ayrılma niyetini Avrupa Birliği (AB) yönetimine iletti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Lagarde ile gerçekleşen görüşmenin detaylarını ve izlenecek yol haritasını kamuoyu ile paylaştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, "ECB Başkanı Christine Lagarde, 7 Şubat 2027 tarihinde görevinden ayrılma niyetini tarafıma bildirmiştir. Kendisinin bu kararını saygıyla karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Kasım 2019 tarihinden bu yana banka başkanlığı görevini yürüten Lagarde'ın, özellikle küresel salgın, Avrupa bölgesindeki çatışmalar, enerji krizleri ve enflasyonist baskıların yaşandığı dönemlerdeki liderliğine dikkat çeken Costa, bankanın istikrarının korunması noktasında gösterdiği kararlılığa vurgu yaptı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Kasım 2019 tarihinde devraldığı görevini 7 Şubat 2027 tarihi itibarıyla bırakacağını açıkladı. (Fotoğraf: EPA)Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Kasım 2019 tarihinde devraldığı görevini 7 Şubat 2027 tarihi itibarıyla bırakacağını açıkladı. (Fotoğraf: EPA)

YARALI YÜZLE DUYURDU

Lagarde istifa kararını resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

İstifa mesajında yüzündeki bantlar dikkat çekti.

İkinci paylaşımını bu husus üzerine yapan Lagarde, "Herhangi bir sosyal medya dedikodusunu önlemek için: Yüzümdeki yara bandları, haftanın başında yaptırdığım küçük bir ameliyattan kaynaklanıyor." dedi.

Christine Lagarde’ın istifa paylaşımı (Fotoğraf: X ekran görüntüsü)Christine Lagarde’ın istifa paylaşımı (Fotoğraf: X ekran görüntüsü)

ŞİMDİ NE OLACAK

Lagarde'ın erken ayrılma kararı, Avrupa ekonomisi için yeni bir atama sürecini tetikledi. Sürecin sorunsuz ilerlemesi amacıyla çalışmaların hemen başlatıldığını aktaran Antonio Costa, AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın ilgili maddelerinde öngörülen usulün takip edileceğini belirtti.

Avro Bölgesi ülkelerinin liderlerini temsil eden AB Konseyinin, yeni ismi belirlemek adına zaman kaybetmeden karar alması hedefleniyor.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, kararı resmen doğrulayarak banka yönetiminde bir boşluk yaşanmaması için halef belirleme sürecinin başlatıldığını duyurdu. (Fotoğraf: AFP)AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, kararı resmen doğrulayarak banka yönetiminde bir boşluk yaşanmaması için halef belirleme sürecinin başlatıldığını duyurdu. (Fotoğraf: AFP)

DAVOS YOLUNDA

Normal görev süresi Ekim 2027 tarihinde dolacak olan Lagarde'ın Dünya Ekonomik Forumu'na geçeceği iddiaları kulislerde yer alıyor.

KOLTUK İÇİN 2 ADAY

Lagarde'ın kararı, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Avrupa liderlerine yeni başkan üzerinde uzlaşma fırsatı tanırken, bankanın yönetim koltuğu için Hollandalı Klaas Knot ve İspanyol Pablo Hernandez de Cos isimleri en güçlü adaylar olarak değerlendiriliyor.

Lagarde’ın koltuğu için Klaas Knot ve Pablo Hernandez de Cos isimleri konuşuluyor. (Fotoğraf: Reuters)Lagarde’ın koltuğu için Klaas Knot ve Pablo Hernandez de Cos isimleri konuşuluyor. (Fotoğraf: Reuters)

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