Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, beklenmedik bir kararla görevinden ayrılma niyetini Avrupa Birliği (AB) yönetimine iletti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Lagarde ile gerçekleşen görüşmenin detaylarını ve izlenecek yol haritasını kamuoyu ile paylaştı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, "ECB Başkanı Christine Lagarde, 7 Şubat 2027 tarihinde görevinden ayrılma niyetini tarafıma bildirmiştir. Kendisinin bu kararını saygıyla karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Kasım 2019 tarihinden bu yana banka başkanlığı görevini yürüten Lagarde'ın, özellikle küresel salgın, Avrupa bölgesindeki çatışmalar, enerji krizleri ve enflasyonist baskıların yaşandığı dönemlerdeki liderliğine dikkat çeken Costa, bankanın istikrarının korunması noktasında gösterdiği kararlılığa vurgu yaptı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Kasım 2019 tarihinde devraldığı görevini 7 Şubat 2027 tarihi itibarıyla bırakacağını açıkladı. (Fotoğraf: EPA)