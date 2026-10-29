Başkan Erdoğan'ın kravatında 'Gök Vatan' var! 29 Ekim'de bir KAAN sürprizi daha... Türk dünyasına mesaj
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Anıtkabir'de düzenlenen törene kırmızı KAAN desenli kravatla katılması dikkati çekti. Türk dünyasının Ankara'da buluştuğu gün tercih edilen KAAN kravatı, milli havacılık hamlesi ile dost ülkelerle savunma işbirliği arasında sembolik bir bağ kurdu. Erdoğan Bedir Mutabakatı'nın imzalandığı gün ve Külliye'de Bahçeli ile yaptığı görüşmede de mavi KAAN kravatı takmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli muharip uçak KAAN'ın 5 silüetinin bir araya gelmesiyle oluşan yıldız motifli kravatı çok sevdi.
Erdoğan, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenlerde KAAN motifli kırmızı kravatı tercih etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında Bedir Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı gün de AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda KAAN desenli mavi kravat takmıştı.
BAHÇELİ'YE KAAN JESTİ
27 Ekim'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede de bu kravatı tercih etmişti.
KAAN'ın isim babası MHP lideri Devlet Bahçeli olarak bilinirken, Başkan Erdoğan'ın bu hamlesi bir jest olarak yorumlandı.
GÖK VATAN'DA BAĞIMSIZLIK
Nitekim, Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı"nda aynı desenin kırmızı rengini kullanması, "gök vatanda bağımsızlık" vurgusunu ve milli havacılık projelerine yönelik desteğini yeniden görünür kıldı.
Türk dünyasının Ankara'da buluştuğu gün tercih edilen KAAN kravatı, milli havacılık hamlesi ile dost ülkelerle savunma işbirliği arasında sembolik bir bağ kurdu.
Bedir Mutabakatı'ndan Cumhuriyet Bayramı'na uzanan bu tercih, KAAN'ı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve savunma alanındaki ortaklıklarının ortak simgesi olarak öne çıkardı.
29 EKİM MESAJINDA SAVUNMA VURGUSU: GÜÇLÜ GELECEĞE DOĞRU EMİN ADIMLARLA GİDİYORUZ
Başkan Erdoğan, 29 Ekim mesajında ise "Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk milleti mührünü vuracaktır" demişti.
Erdoğan, savunma alanındaki 24 yıllık atılımlara dikkat çekip "Kendi teknolojisini geliştiren savunma alanındaki imkan ve kabiliyetlerini artıran enerji arz güvenliğini güçlendiren, ulaştırma alt yapısını çağın gereklerine göre yenileyen ve üretim kapasitesini sürekli büyüten ülkemiz daha güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir" ifadelerini kullanmıştı.
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