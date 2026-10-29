Başkan Recep Tayyip Erdoğan , milli muharip uçak KAAN 'ın 5 silüetinin bir araya gelmesiyle oluşan yıldız motifli kravatı çok sevdi. Erdoğan, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenlerde KAAN motifli kırmızı kravatı tercih etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında Bedir Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı gün de AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda KAAN desenli mavi kravat takmıştı.



27 Ekim'deki görüşmede Başkan Erdoğan'ın Bahçeli'ye yaptığı KAAN jesti dikkatlerden kaçmadı (Foto: AA)



BAHÇELİ'YE KAAN JESTİ



27 Ekim'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede de bu kravatı tercih etmişti.



KAAN'ın isim babası MHP lideri Devlet Bahçeli olarak bilinirken, Başkan Erdoğan'ın bu hamlesi bir jest olarak yorumlandı.