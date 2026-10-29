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Dijital tehlikelere karşı AB Çocuk Yasası geliyor: 27 ülke tek standart... Tekil düzenlemeler donduruldu

Sosyal medya devlerinin çocuklar üzerindeki denetimsiz etkisine karşı Türkiye’de önleyici sert tedbirler alınması beklenirken dünyadan bu yönde adımlar atılmaya devam ediyor. Dijital ağların çocuklar için oluşturduğu tehditleri tek merkezden bertaraf etmeyi amaçlayan AB Komisyonu, teknoloji platformlarına karşı ortak mevzuat kalkanı hazırladı. Brüksel yönetimi, teknoloji tekellerinin yasal boşluklardan faydalanmasını engellemek amacıyla üye ülkelerin bireysel yasaları yerine kıta genelinde bağlayıcı ortak düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. AB Komisyonu, tasarım aşamasından itibaren çocuk güvenliğini zorunlu kılan Çocuk Yasası teklifinin hızlandırılacağını ve iç pazardaki kuralları parçalayan 12 aylık taslak ulusal girişimlerin askıya alındığını duyurdu.

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Dijital tehlikelere karşı AB Çocuk Yasası geliyor: 27 ülke tek standart... Tekil düzenlemeler donduruldu

Dijital dünyanın kontrolsüz büyüyen sosyal medya platformlarında çocukların maruz kaldığı tehditler her geçen gün artarken, Avrupa Birliği sınırları içerisindeki bütün çocukları koruyacak ortak kalkan için kapsamlı bir adım atıldı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çocukların çevrim içi ortamda korunmasına yönelik ulusal düzenlemeler yerine AB genelinde geçerli ortak kurallar oluşturulmasını hedeflediğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

AB genelindeki çocuklara eşit düzeyde koruma sağlanmasını amaçlayan "AB Çocuk Yasası" için net teklif sunduklarını hatırlatan Regnier, teklifin aşamalı yaklaşım içerdiğini ve bütün çevrim içi hizmetler için tasarım aşamasından itibaren güvenliği sağlamaya yönelik yükümlülükler getirdiğini aktardı.

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Regnier, "Avrupa çapındaki soruna ortak Avrupa cevabı gerek" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu'nun, gelecekte AB genelinde uyumlaştırılacak kurallarla örtüşen taslak ulusal mevzuat çalışmalarını 12 ay süreyle erteleme kararı aldığına dikkati çeken Regnier, kararın AB iç pazarının parçalanmasını önlemek ve ortak yasa koyucuların çalışmalarını korumak açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.

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Regnier, bundan sonraki süreçte AB Çocuk Yasası üzerindeki müzakerelere odaklanılması ve kuralların etkili biçimde uygulanmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

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Ulusal düzenlemelerin birbirinden farklılaşmasının AB iç pazarında parçalanmaya yol açabileceği uyarısında bulunan Regnier, üye ülkelerin farklı yaş sınırları ve farklı yasalar benimsemesinin kuralların uygulanmasını imkansız hale getirebileceğini belirtti.

Çevrim içi platformların parçalı pazarda farklı düzenlemelere uyum sağlamakta zorlanacağına dikkati çeken Regnier, bunun çocuklara yönelik korumanın etkisiz kalmasına ve denetimsiz platformların sorumluluktan kaçmasına neden olabileceğini dile getirdi.

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Regnier, bu nedenle çocukları korumak amacıyla ulusal düzenlemeler yerine AB genelinde geçerli, ortak ve uyumlaştırılmış düzenleme önerdiklerini ifade etti.

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