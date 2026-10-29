ULUSAL MEVZUAT ÇALIŞMALARI ERTELENDİ Regnier, "Avrupa çapındaki soruna ortak Avrupa cevabı gerek" ifadesini kullandı. AB Komisyonu'nun, gelecekte AB genelinde uyumlaştırılacak kurallarla örtüşen taslak ulusal mevzuat çalışmalarını 12 ay süreyle erteleme kararı aldığına dikkati çeken Regnier, kararın AB iç pazarının parçalanmasını önlemek ve ortak yasa koyucuların çalışmalarını korumak açısından kritik önem taşıdığını kaydetti. ABden 13 yaş altına sosyal medya yasağı! META ve TikTokun algoritma dayatmasına yaptırım sinyali: Batı uyandı, sıra Türkiyede

Regnier, bundan sonraki süreçte AB Çocuk Yasası üzerindeki müzakerelere odaklanılması ve kuralların etkili biçimde uygulanmasının sağlanması gerektiğini ifade etti. Çocuklarımız tehdit altında, yasa çıktı ama engelleyemedi! Ofcom açıkladı: 9 ayda zararlı içerik oranları düşmedi