Vali Kök, yaptığı bir diğer açıklamada ise "2 can kaybımız var. Yaralımız hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, olayın ardından yaptığı açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise yaralandığını doğruladı.

Kapadokya 'nın en önemli turistik noktalarından birinde yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kaya parçalarının düştüğü alanda çalışma başlattı.

Nevşehir genelinde aralıklarla etkili olan yağmur ve rüzgar nedeniyle 28 Ekim'de sıcak hava balonu turları gerçekleştirilememişti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğü, meteorolojik tahminler doğrultusunda yaptığı değerlendirmelerin ardından 29 Ekim'de düzenlenmesi planlanan balon turlarını da iptal etmişti.

Kapadokya'da yaşanan facianın öncesinde bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle turistik faaliyetlerde de aksamalar yaşanmıştı.

UZMAN İSİMDEN UYARI: "BURALAR OLDUKÇA KIRILGAN BİR JEOLOJİK YAPI GÖSTERİYOR"

A Haber'e değerlendirmelerde bulunan arkeolog Doç. Dr. Atila Türker, Kapadokya'nın hem tarihi hem de doğal oluşumları bakımından büyük önem taşıdığını belirterek bölgenin jeolojik açıdan oldukça hassas bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekti.

Kapadokya'daki doğal oluşumların korunması amacıyla Kapadokya Alan Başkanlığının kurulduğunu hatırlatan Türker, kurum tarafından iyileştirme ve düzenleme çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti.

Bununla birlikte tarihi ve doğal alanlardaki yoğun insan hareketliliğine de dikkat çeken Türker, ziyaretçi faaliyetlerinin daha kontrollü yürütülmesinin faydalı olabileceğini belirtti. İnsanların oluşturduğu titreşimlerin dahi hassas kaya oluşumlarına zarar verebileceği ihtimali üzerinde durdu.

DİĞER PERİBACALARINDA ÇÖKME RİSKİ VAR MI?

Kapadokya'daki diğer peribacalarında da çökme riski bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Türker, bölgenin doğal yapısı gereği aşınma ve kırılmalara açık olduğunu söyledi.

Kapadokya Alan Başkanlığının riskli bölgeleri takip ettiğini düşündüğünü belirten Türker, çatlama veya çökme ihtimali bulunan alanlara ilişkin bir envanterin de mevcut olabileceğini ifade etti.

Bölgede daha önce yaptığı çalışmalarda çökmüş kaya oluşumlarıyla karşılaştığını aktaran Türker, bu tür olayların yalnızca günümüzdeki hava koşullarıyla açıklanamayacağını vurguladı.

Kapadokya'nın jeolojik oluşumlarının zaman içerisinde aşınma ve kırılmalar sonucunda bugünkü görünümünü kazandığını anlatan Türker, iklim değişikliğinin bu süreç üzerinde etkili olabileceğini, insan faaliyetlerinin de doğal oluşumların zarar görmesine katkıda bulunabileceğini değerlendirdi.

PERİBACALARINDA ÇÖKME RİSKİ DEVAM EDİYOR MU?

Peribacalarındaki olası çökmelerin önceden tespit edilip edilemeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türker, bölgedeki jeolojik yapıların yalnızca resmi kurumlar tarafından değil, yerli ve yabancı üniversiteler tarafından da araştırıldığını söyledi.

Kapadokya'da çeşitli sismik ölçümler yapıldığını bildiğini ve bu konuda bilimsel yayınların bulunduğunu belirten Türker, gerekli önlemlerin alınmaması halinde risklerin artabileceğine dikkat çekti.

Peribacalarının büyük bölümünün birikmiş ve sıkışmış volkanik kül tabakalarından oluştuğunu anlatan Türker, bu yapıların sert bazaltik kayaçlarla aynı dayanıklılığa sahip olmadığını ifade etti.

Doğal oluşumların çatlamaya ve aşınmaya yatkın olduğunu belirten Türker, bu nedenle bazı bölgelerde çökme riskinin devam edebileceğini söyledi. Riskli alanların incelenerek gerekli koruyucu önlemlerin alınmasının önemine işaret etti.

"DAHA ÖNCE ÇÖKMÜŞ ALANLARI GÖRDÜM"

Kapadokya'da daha önce benzer olaylarla karşılaşıp karşılaşmadığı sorulan Türker, bir peribacasının çökme anına tanıklık etmediğini ancak geçmişte çökmüş alanları incelediğini anlattı.

Özellikle Ürgüp ve Gülşehir arasındaki bölgelerde bu tür oluşumlarla karşılaştığını belirten Türker, doğal etkenlerin yanı sıra insan faaliyetlerinin de dayanıklılığı düşük jeolojik yapılar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini ifade etti.

Bölgede rüzgar aşınmasının da oldukça etkili olduğuna dikkat çeken Türker, Kapadokya'nın yaz aylarında dahi yoğun toz ve aşınmaya maruz kaldığını belirtti.

Türker'in değerlendirmeleri, Kapadokya'daki peribacalarının korunması, riskli alanların düzenli incelenmesi ve ziyaretçi güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

GÖREME'DE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana gelen olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralanan 1 kişi hastaneye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında başka kişilerin bulunma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ve olayın ayrıntılarına ilişkin yetkililerden yapılacak yeni açıklamalar bekleniyor.

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