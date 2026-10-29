İsrail basınından Türkiye ve Katar’a müdahale suçlaması

Türkiye ve Katar'ın adları suçlamanın merkezine yerleştirildi; iki ülkeyle bağlantıyı ortaya koyan kanıt ise ortaya konulmadı .Ankara ve Doha'yı hedef alan bu söylemle, Netanyahu'nun seçim hezimeti dış müdahale iddialarıyla gölgelenmeye çalışıldı.

Gazete, Ordu Radyosuna atıfla, incelenen finansman kanallarının daha önce terör örgütleriyle ilişkilendirilen ağlarla bağlantılı olabileceğini aktardı. Buna karşılık haberde Türkiye ve Katar'dan para aktarıldığını doğrulayan bir transfer belgesi veya kesinleşmiş soruşturma sonucu sunulmadı.

Jerusalem Post, Arap seçmenlerin katılımını etkilemek amacıyla kullanıldığı ileri sürülen paranın muhtemel kaynakları arasında Türkiye ve Katar'ı gösterdi. Nakit para ve Raam Partisi'ne ait oy pusulalarının bulunduğu zarflara ilişkin iddialar da aynı habere taşındı.

Netanyahu'nun hükümet kurma başarısızlığının konuşulduğu gündem, Filistinli seçmenlere yönelik suçlamalar ve dış müdahale tartışmasıyla kuşatıldı. Ancak Likud'un "seçimler çalındı" söylemine dayanak yaptığı iddiaları İsrail polisi tarafından yalanlandı.

Netanyahu'nun X paylaşımına okuyucular tarafından önerilen bağlam notu da "seçimler çalındı" suçlamasındaki çarpıtmaya dikkat çekti. Notta, Solberg'in yalnızca şüphelerin araştırılmasını istediği; seçimlerin çalındığını veya yabancı unsurların Arap partileri lehine seçmenlere rüşvet verdiğini doğrulamadığı vurgulandı. İsrail polisinin de yaygın seçim hilesi iddialarını destekleyen kanıt bulunmadığını açıkladığı hatırlatıldı. Değerlendirme süreci devam eden not, Netanyahu'nun soruşturma talimatını kesinleşmiş bir suçun kanıtı gibi sunduğuna işaret etti.

Netanyahu'nun kesin hükümle ilan ettiği "seçim hırsızlığı", polisin açıklamasında karşılık bulmadı. Buna rağmen Likud, seçmen iradesini hedef alan suçlamalarından geri adım atmadı.

Merkez Seçim Komitesi yetkilileri de sistematik oy manipülasyonuna işaret eden bulgu bulunmadığını, münferit şikâyetlerin incelendiğini bildirdi.

İsrail polisi ise suçlamaları destekleyen soruşturma bulgusu veya istihbarat bulunmadığını açıkladı. Seçim günü kaydedilen olağan dışı olayların önceki seçimlere kıyasla da sınırlı kaldığını belirtti.

Netanyahu'nun X hesabından paylaştığı Likud açıklamasında, Filistinli partilerin seçimleri çaldığı ileri sürüldü. Likud; rüşvet, tehdit ve usulsüzlük suçlamalarına ilişkin polis, Şin-Bet ve Merkez Seçim Komitesine yüzlerce ifade ve delil sunduğunu savundu.

NETANYAHU'NUN 61 HESABI ÇÖKTÜ

Kesinleşmemiş sonuçlara göre Netanyahu'nun bloğunun 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun ise 48 sandalye kazanması bekleniyor. Her iki blok da 120 sandalyeli Mecliste hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekilinin gerisinde kalıyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam ve Ortak Liste'nin toplam 19 sandalye elde etmesi öngörülüyor. Bu tablo, iki partiyi alternatif bir hükümetin kurulmasında belirleyici konuma taşıyor.

Netanyahu'nun siyasi çıkmazı da burada düğümleniyor: Dışlamaya çalıştığı Filistinli partiler, kendisinin sağlayamadığı hükümet çoğunluğunun kurulmasında söz sahibi olabilir.