İsrail basınından Türkiye ve Katar’a müdahale suçlaması
İsrail’de hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamayan Netanyahu, “seçimler çalındı” suçlamasıyla sandık iradesini hedef aldı. İsrail basını ise Türkiye ve Katar’ı dış finansman iddialarıyla seçim kavgasının içine çekti. Likud’un seçim hilesi suçlamalarına İsrail polisinden “delil yok” yanıtı gelirken, Netanyahu’nun aşırı sağcı ortakları koalisyonun kilidi hâline gelen Filistinli partilerin liderleri için gözaltı ve sorgu çağrısına başladı.
İsrail'de sandıktan istediği çoğunluğu çıkaramayan Başbakan Binyamin Netanyahu, seçim sonuçlarını tartışmaya açtı. Netanyahu cephesi Filistinli partileri seçimleri "çalmakla" suçlarken, İsrail basınında Türkiye ve Katar'ı hedef alan dış finansman hezeyanları öne çıkarıldı.
Netanyahu'nun hükümet kurma başarısızlığının konuşulduğu gündem, Filistinli seçmenlere yönelik suçlamalar ve dış müdahale tartışmasıyla kuşatıldı. Ancak Likud'un "seçimler çalındı" söylemine dayanak yaptığı iddiaları İsrail polisi tarafından yalanlandı.
ÇOĞUNLUK ÇIKMADI, TÜRKİYE VE KATAR HEDEFE KONULDU
Jerusalem Post, Arap seçmenlerin katılımını etkilemek amacıyla kullanıldığı ileri sürülen paranın muhtemel kaynakları arasında Türkiye ve Katar'ı gösterdi. Nakit para ve Raam Partisi'ne ait oy pusulalarının bulunduğu zarflara ilişkin iddialar da aynı habere taşındı.
Gazete, Ordu Radyosuna atıfla, incelenen finansman kanallarının daha önce terör örgütleriyle ilişkilendirilen ağlarla bağlantılı olabileceğini aktardı. Buna karşılık haberde Türkiye ve Katar'dan para aktarıldığını doğrulayan bir transfer belgesi veya kesinleşmiş soruşturma sonucu sunulmadı.
Türkiye ve Katar'ın adları suçlamanın merkezine yerleştirildi; iki ülkeyle bağlantıyı ortaya koyan kanıt ise ortaya konulmadı .Ankara ve Doha'yı hedef alan bu söylemle, Netanyahu'nun seçim hezimeti dış müdahale iddialarıyla gölgelenmeye çalışıldı.
"SEÇİMLER ÇALINDI" DEDİ, POLİS DELİL BULAMADI
Netanyahu'nun X hesabından paylaştığı Likud açıklamasında, Filistinli partilerin seçimleri çaldığı ileri sürüldü. Likud; rüşvet, tehdit ve usulsüzlük suçlamalarına ilişkin polis, Şin-Bet ve Merkez Seçim Komitesine yüzlerce ifade ve delil sunduğunu savundu.
İsrail polisi ise suçlamaları destekleyen soruşturma bulgusu veya istihbarat bulunmadığını açıkladı. Seçim günü kaydedilen olağan dışı olayların önceki seçimlere kıyasla da sınırlı kaldığını belirtti.
Merkez Seçim Komitesi yetkilileri de sistematik oy manipülasyonuna işaret eden bulgu bulunmadığını, münferit şikâyetlerin incelendiğini bildirdi.
Netanyahu'nun kesin hükümle ilan ettiği "seçim hırsızlığı", polisin açıklamasında karşılık bulmadı. Buna rağmen Likud, seçmen iradesini hedef alan suçlamalarından geri adım atmadı.
NETANYAHU'NUN PAYLAŞIMINA OKUYUCULARDAN DÜZELTME
Netanyahu'nun X paylaşımına okuyucular tarafından önerilen bağlam notu da "seçimler çalındı" suçlamasındaki çarpıtmaya dikkat çekti. Notta, Solberg'in yalnızca şüphelerin araştırılmasını istediği; seçimlerin çalındığını veya yabancı unsurların Arap partileri lehine seçmenlere rüşvet verdiğini doğrulamadığı vurgulandı. İsrail polisinin de yaygın seçim hilesi iddialarını destekleyen kanıt bulunmadığını açıkladığı hatırlatıldı. Değerlendirme süreci devam eden not, Netanyahu'nun soruşturma talimatını kesinleşmiş bir suçun kanıtı gibi sunduğuna işaret etti.
NETANYAHU'NUN 61 HESABI ÇÖKTÜ
Kesinleşmemiş sonuçlara göre Netanyahu'nun bloğunun 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun ise 48 sandalye kazanması bekleniyor. Her iki blok da 120 sandalyeli Mecliste hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekilinin gerisinde kalıyor.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam ve Ortak Liste'nin toplam 19 sandalye elde etmesi öngörülüyor. Bu tablo, iki partiyi alternatif bir hükümetin kurulmasında belirleyici konuma taşıyor.
Netanyahu'nun siyasi çıkmazı da burada düğümleniyor: Dışlamaya çalıştığı Filistinli partiler, kendisinin sağlayamadığı hükümet çoğunluğunun kurulmasında söz sahibi olabilir.
KENDİSİ ÇOĞUNLUĞU BULAMADI, RAKİPLERİNİN İŞBİRLİĞİNİ HEDEF ALDI
Likud'un açıklaması, seçim şikâyetlerinin araştırılması talebiyle sınırlı kalmadı. Siyonist partilerin Raam ve Ortak Liste ile hükümet kurmak veya Meclis Başkanı'nı değiştirmek amacıyla işbirliği yapmaması istendi.
Böylece henüz kanıtlanmamış suçlamalar, Netanyahu karşısında kurulabilecek siyasi ortaklığın önüne engel olarak çıkarıldı. Filistinli seçmenlerin oylarıyla Meclise girecek temsilcilerin hükümet denkleminden dışlanması talep edildi.
Demokrasiyi savunduğunu söyleyen Netanyahu, kendisine çoğunluk vermeyen sandığın ortaya çıkardığı işbirliği ihtimaline karşı çıktı.
SOLBERG'İN TALİMATI SUÇLAMALARA ONAY VERMİYOR
Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg, Şin-Bet Başkanı David Zini'den dış finansman ve seçim rüşveti şüphelerini araştırmasını istedi.
Ancak Solberg'in talimatı, Likud'un iddia ettiği gibi seçimlerin çalındığına ilişkin bir tespit içermiyor. Solberg, kendisine iletilen şüphelerin niteliğini doğrulayamadığını belirterek iddiaları destekleyecek ya da çürütecek delillerin toplanmasını ve bulguların bir hafta içinde sunulmasını istedi.
Mektupta Türkiye ve Katar'ın adı da yer almadı.
Likud ise araştırılması istenen şüpheleri, suç ortaya çıkarılmış gibi "deprem" ve "demokrasiye saldırı" ifadeleriyle sundu. Soruşturma talimatıyla suçluluk hükmü arasındaki fark, siyasi söylemde silindi.
SEÇİLMİŞ RAKİPLERE GÖZALTI ÇAĞRISI
Netanyahu'nun aşırı sağcı ortakları, soruşturmanın sonucunu beklemeden Filistinli parti liderlerine yönelik harekete geçilmesini istedi.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hukuki dayanak bulunması hâlinde Katar'dan geldiği ileri sürülen parayla bağlantısından şüphelenilen parti liderlerinin gözaltına alınması çağrısı yaptı. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de bu isimlerin Şin-Bet tarafından sorgulanmasını talep etti.
Koalisyon pazarlıklarında kilit konuma gelen Filistinli partilerin liderleri, hükümet ortaklarının gözaltı ve sorgu çağrılarının hedefi oldu.
GOLAN'DAN NETANYAHU'YA SANDIK İRADESİ TEPKİSİ
Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Netanyahu'yu seçim sonuçlarını ve özellikle Arap seçmenlerin iradesini gayrimeşru göstermeye çalışmakla suçladı. Gerçek şüphelerin araştırılması gerektiğini belirten Golan, Likud'un devlet kurumlarını siyasi amaçlarla kullandığını savundu.
Gadi Eisenkot da bütün şikâyetlerin incelenmesini isterken, soruşturmanın yeni Meclisin göreve başlama tarihini etkilemek amacıyla kullanılmasına karşı çıktı.
Sandıktan istediği çoğunluğu çıkaramayan Netanyahu, bu kez rakiplerinin hükümet kurabileceği denklemi hedef aldı. Filistinli partilere yönelik gözaltı çağrılarıyla seçmen iradesi baskı altına alınmak istenirken, İsrail basını Türkiye ve Katar'ı kanıtsız suçlamalarla hedefe koydu. Netanyahu'nun 61 sandalye hesabı tutmadı; ortaya çıkan siyasi başarısızlığın faturası ise Filistinli seçmenlere, Ankara'ya ve Doha'ya çıkarılmaya çalışıldı.