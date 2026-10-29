Emeklilerin ocak zammını belirleyecek altı aylık enflasyon verilerinin üçü açıklandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Zam oranını gösterecek 6 aylık veriden şu ana kadar yarısı belli oldu. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.5 artış kesinleşti. Ekim enflasyonu da 3 Kasım'da açıklanacak. Emeklilerin zam oranını gösterecek dördüncü veri merakla beklenirken, ocak zammı için yeni anket yol gösterdi. AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre; ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.2 oldu. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29.64 olarak gerçekleşti.