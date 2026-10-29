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Emekliye enflasyon hesabı! Ocak 2027'de kim ne kadar alacak? Zamlı maaş tablosu Takvim'de

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü 2027 Ocak zammına çevrildi. Temmuz, ağustos ve eylül enflasyonuyla yüzde 5,57'lik artış kesinleşirken, 3 Kasım'da açıklanacak ekim verisi öncesinde yeni zam hesabı ortaya çıktı. AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,64 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,09'a ulaşacak. Peki, 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte yeni zam senaryosu...

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Emekliye enflasyon hesabı! Ocak 2027'de kim ne kadar alacak? Zamlı maaş tablosu Takvim'de

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammına kilitlendi. Ocak ayında, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ipuçlarını takibe aldı.

Emeklilerin ocak zammını belirleyecek altı aylık enflasyon verilerinin üçü açıklandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Emeklilerin ocak zammını belirleyecek altı aylık enflasyon verilerinin üçü açıklandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Zam oranını gösterecek 6 aylık veriden şu ana kadar yarısı belli oldu. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.5 artış kesinleşti. Ekim enflasyonu da 3 Kasım'da açıklanacak. Emeklilerin zam oranını gösterecek dördüncü veri merakla beklenirken, ocak zammı için yeni anket yol gösterdi. AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre; ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.2 oldu. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29.64 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,09 olarak hesaplanıyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,09 olarak hesaplanıyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

OCAK ZAMMI İÇİN YÜZDE 10,09 HESABI

Eğer anketteki tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10.09 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında 10.09 zam alacak.

Yüzde 10,09'luk artış tahminine göre maaş tahmini. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Yüzde 10,09'luk artış tahminine göre maaş tahmini. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 lira olan taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Bu formül uygulanır ve söz konusu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 25 bin 928 liraya yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT MAAŞ
% 10.09 ZAMLI
23.552
25.928
24.000
26.422
25.000
27.523
26.000
28.623
27.000
29.724
28.000
30.825
29.000
31.926
30.000
33.027
31.000
34.128
32.000
35.229
33.000
36.330
34.000
37.431
35.000
38.532
36.000
39.632
37.000
40.733
38.000
41.834
39.000
42.935
40.000
44.036
41.000
45.137
42.000
46.238
43.000
47.339
44.000
48.440
45.000
49.541
46.000
50.641
47.000
51.742
48.000
52.843
49.000
53.944
50.000
55.045
51.000
56.146
52.000
57.247
53.000
58.348
54.000
59.449
55.000
60.550
56.000
61.650
57.000
62.751
58.000
63.852
59.000
64.953
60.000
66.054
61.000
67.155
62.000
68.256
63.000
69.357
64.000
70.458
65.000
71.559
66.000
72.659
67.000
73.760
68.000
74.861
69.000
75.962
70.000
77.063
71.000
78.164
72.000
79.265
73.000
80.366
74.000
81.467
75.000
82.568
76.000
83.668
77.000
84.769
78.000
85.870
79.000
86.971
80.000
88.072
81.000
89.173
82.000
90.274
83.000
91.375
84.000
92.476
85.000
93.577
86.000
94.677
87.000
95.778
88.000
96.879
89.000
97.980
90.000
99.081
91.000
100.182
92.000
101.283
93.000
102.384
94.000
103.485
95.000
104.586
96.000
105.686
97.000
106.787
98.000
107.888
99.000
108.989
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Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi

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