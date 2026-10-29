Emekliye enflasyon hesabı! Ocak 2027'de kim ne kadar alacak? Zamlı maaş tablosu Takvim'de
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü 2027 Ocak zammına çevrildi. Temmuz, ağustos ve eylül enflasyonuyla yüzde 5,57'lik artış kesinleşirken, 3 Kasım'da açıklanacak ekim verisi öncesinde yeni zam hesabı ortaya çıktı. AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,64 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,09'a ulaşacak. Peki, 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte yeni zam senaryosu...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammına kilitlendi. Ocak ayında, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ipuçlarını takibe aldı.
EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
Zam oranını gösterecek 6 aylık veriden şu ana kadar yarısı belli oldu. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.5 artış kesinleşti. Ekim enflasyonu da 3 Kasım'da açıklanacak. Emeklilerin zam oranını gösterecek dördüncü veri merakla beklenirken, ocak zammı için yeni anket yol gösterdi. AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre; ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.2 oldu. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29.64 olarak gerçekleşti.
OCAK ZAMMI İÇİN YÜZDE 10,09 HESABI
Eğer anketteki tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10.09 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında 10.09 zam alacak.
Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 lira olan taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Bu formül uygulanır ve söz konusu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 25 bin 928 liraya yükselecek.
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