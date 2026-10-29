Fenerbahçe 'de İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürerken gözler bir yandan da ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN GUENDOUZI ÇIKIŞI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray derbisi öncesinde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında transfer harcamalarına yönelik eleştirilere yanıt vermişti.

Guendouzi ve N'Golo Kante için harcanan rakamlara dikkat çeken Yıldırım, futbolcuların takımdan gönderilmesinin kolay olmadığını vurgulamıştı.

Yıldırım, Guendouzi için 50 milyon euro, Kante için ise 60 milyon euroluk rakamları gündeme getirerek bu oyuncularla yolların nasıl ayrılacağını sorgulamıştı.

Başkan Aziz Yıldırım ayrıca ara transfer döneminde gerekli takviyeleri yapacaklarını dile getirmişti.