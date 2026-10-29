Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun bileti kesildi! Tekliflere kolaylık sağlanacak
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışları devam ederken ara transfer dönemi için kadro planlaması da sürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, performansından memnun olmadığı Fransız orta saha Matteo Guendouzi ile ocak ayında yollarını ayırmayı değerlendirdiği öne sürüldü. 27 yaşındaki futbolcuya teklif gelmesi halinde ayrılığına kolaylık sağlanabileceği iddia edildi.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürerken gözler bir yandan da ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, son dönemde alınan olumsuz sonuçların ardından kadroda değişiklik yapmayı değerlendirdiği ve bazı futbolcuların geleceği hakkında yeni kararlar alabileceği öne sürüldü.
Bu isimlerden birinin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi olduğu iddia edildi.
GUENDOUZI İÇİN AYRILIK PLANI
Fenerbahçe yönetiminin, bu sezon beklentilerin altında kaldığı düşünülen Matteo Guendouzi'nin performansından memnun olmadığı ileri sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki futbolcuyla ocak ayında yollarını ayırma seçeneği üzerinde durduğu ve teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerinde kolaylık sağlamayı planladığı iddia edildi.
Fransız orta sahanın geleceğine ilişkin henüz resmî bir ayrılık kararı açıklanmadı.
AZİZ YILDIRIM'DAN GUENDOUZI ÇIKIŞI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray derbisi öncesinde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında transfer harcamalarına yönelik eleştirilere yanıt vermişti.
Guendouzi ve N'Golo Kante için harcanan rakamlara dikkat çeken Yıldırım, futbolcuların takımdan gönderilmesinin kolay olmadığını vurgulamıştı.
Yıldırım, Guendouzi için 50 milyon euro, Kante için ise 60 milyon euroluk rakamları gündeme getirerek bu oyuncularla yolların nasıl ayrılacağını sorgulamıştı.
Başkan Aziz Yıldırım ayrıca ara transfer döneminde gerekli takviyeleri yapacaklarını dile getirmişti.
BU SEZON 17 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin Ocak 2026'da İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, bu sezon 17 karşılaşmada görev yaptı.
27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, söz konusu müsabakalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
2030 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Fenerbahçe'ye 27,3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Guendouzi'nin sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.
Tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili ayrılık iddiaları gündemdeki yerini korurken ocak ayındaki transfer döneminde nasıl bir gelişme yaşanacağı belirsizliğini sürdürüyor.
FENERBAHÇE'DE TAKIM DIRK KUYT'A EMANET
Öte yandan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör belirlenene kadar Dirk Kuyt'ın takımın başında görev yapacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.