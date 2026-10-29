Anıtkabir’de Kılıçdaroğlu ile Özel arasında soğuk rüzgar! Bahçeli ile sohbet, Özel ile mesafe
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in tokalaşmadığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Müsavat Dervişoğlu ile selamlaşırken bir adım önde duran Özel’in arkasına dönmemesi dikkat çekti. Karşılaşma, iki ismin önceki törenlerdeki mesafeli görüntülerini yeniden gündeme getirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki selamlaşma ayrıntısı dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre iki lider tokalaşmadı.
BİR ADIM ÖNDEYDİ, ARKASINA DÖNMEDİ
Kılıçdaroğlu, törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile tokalaştı. O sırada bir adım önde bulunan Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu geldiğinde arkasına dönüp bakmadığı aktarıldı.
Aynı protokolde yer alan Kılıçdaroğlu ile Özel'in karşılaşması, iki ismin önceki törenlerdeki mesafeli görüntülerini yeniden gündeme getirdi.
ASLANLI YOL'DA BAHÇELİ İLE SOHBET
Ziyarette Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin sohbeti de öne çıktı. Aslanlı Yol'da yan yana yürüyen iki lider uzun süre konuştu.
CENAZEDE ÖNÜNDEN GEÇMİŞTİ
Kılıçdaroğlu ile Özel, 13 Nisan'da eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenazesindeki karşılaşmalarıyla gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, Özel'in önünden tokalaşmadan geçmiş, Gürsel Tekin ile selamlaşmıştı.
Özel ise bu durumu törenin kalabalığına ve dalgınlığa bağlamış, Kılıçdaroğlu'nun kendisini bilerek görmezden geldiğini düşünmediğini belirtmişti.
EL SIKIŞTILAR, KIRGINLIK SÖZLERE YANSIDI
İki isim, 31 Ağustos'ta Cevdet Selvi için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde ve ardından adli yıl açılışında tokalaşmıştı. Ancak bu temasları, Özel'in Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamaları izlemişti.
Selamı karşılıksız bırakmayacağını belirten Özel, kırgınlığını "Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmadı." sözleriyle dile getirmişti.
AYNI NİKÂHTA ŞAHİTLİK, MESAFELİ KARŞILAŞMA
12 Eylül'de Ahmet Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu'nun nikâhı da Kılıçdaroğlu ile Özel'i bir araya getirmişti.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende nikâh şahitliği yapan iki ismin, birbirlerinden uzak noktalarda oturduğu ve tokalaşmadığı haberleştirilmişti.
ELİNİ SIKTI, YÜZÜNE BAKMADI
Anıtkabir'deki törenden önce iki lider, 19 Ekim'de eski milletvekili Hasan Gülay'ın cenazesinde karşılaşmıştı.
Törene ilk olarak Özgür Özel gelmişti. Daha sonra törene katılan Kılıçdaroğlu, Gülay'ın ailesine taziyelerini ilettikten sonra Özel ile tokalaşmıştı. Selamlaşma sırasında Özel'in Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakmaması kameralara yansımıştı.