CENAZEDE ÖNÜNDEN GEÇMİŞTİ Kılıçdaroğlu ile Özel, 13 Nisan'da eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenazesindeki karşılaşmalarıyla gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, Özel'in önünden tokalaşmadan geçmiş, Gürsel Tekin ile selamlaşmıştı. Özel ise bu durumu törenin kalabalığına ve dalgınlığa bağlamış, Kılıçdaroğlu'nun kendisini bilerek görmezden geldiğini düşünmediğini belirtmişti.

EL SIKIŞTILAR, KIRGINLIK SÖZLERE YANSIDI İki isim, 31 Ağustos'ta Cevdet Selvi için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde ve ardından adli yıl açılışında tokalaşmıştı. Ancak bu temasları, Özel'in Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamaları izlemişti. Selamı karşılıksız bırakmayacağını belirten Özel, kırgınlığını "Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmadı." sözleriyle dile getirmişti.