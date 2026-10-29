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Galatasaray'a 20'lik yıldız! Bonservisi dudak uçuklatıyor

Devre arasında sol kanat takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Köln forması giyen Said El Mala'yı transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılıların yakından takip ettiği 20 yaşındaki Alman futbolcu için 50 milyon euro bonservis bedeli konuşuluyor.

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Galatasaray'a 20'lik yıldız! Bonservisi dudak uçuklatıyor

Galatasaray, devre arası transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.

Kadrosuna bir sol kanat oyuncusu katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, rotasını Almanya'ya çevirdi.

Galatasaray yönetiminin Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Said El Mala'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray'a 20'lik yıldız! Bonservisi dudak uçuklatıyor-2
GALATASARAY'DAN SAID EL MALA'YA YAKIN TAKİP

Sarı-kırmızılı kurmayların, Alman futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yakından takip ettiği belirtildi.

Bu sezon Köln formasıyla 8 karşılaşmaya çıkan Said El Mala, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu, söz konusu maçlarda toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasaray'a 20'lik yıldız! Bonservisi dudak uçuklatıyor-3
MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLECEK

Galatasaray'ın ilerleyen günlerde Said El Mala'nın menajeriyle iletişime geçmeyi ve ocak ayındaki transfer döneminde oyuncu için girişimde bulunmayı planladığı öğrenildi.

Galatasaray'a 20'lik yıldız! Bonservisi dudak uçuklatıyor-4
Öte yandan Alman futbolcunun Köln ile uzun süreli sözleşmesi bulunuyor.

Kulübüyle olan kontratı 2031 yılında sona erecek Said El Mala için 50 milyon euro değer biçiliyor.

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