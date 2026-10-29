Galatasaray'a 20'lik yıldız! Bonservisi dudak uçuklatıyor
Devre arasında sol kanat takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Köln forması giyen Said El Mala'yı transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılıların yakından takip ettiği 20 yaşındaki Alman futbolcu için 50 milyon euro bonservis bedeli konuşuluyor.
Galatasaray, devre arası transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.
Kadrosuna bir sol kanat oyuncusu katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, rotasını Almanya'ya çevirdi.
Galatasaray yönetiminin Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Said El Mala'yı gündemine aldığı öğrenildi.
GALATASARAY'DAN SAID EL MALA'YA YAKIN TAKİP
Sarı-kırmızılı kurmayların, Alman futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yakından takip ettiği belirtildi.
Bu sezon Köln formasıyla 8 karşılaşmaya çıkan Said El Mala, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu, söz konusu maçlarda toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı.
MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLECEK
Galatasaray'ın ilerleyen günlerde Said El Mala'nın menajeriyle iletişime geçmeyi ve ocak ayındaki transfer döneminde oyuncu için girişimde bulunmayı planladığı öğrenildi.
Öte yandan Alman futbolcunun Köln ile uzun süreli sözleşmesi bulunuyor.
Kulübüyle olan kontratı 2031 yılında sona erecek Said El Mala için 50 milyon euro değer biçiliyor.