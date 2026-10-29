Gardaş'la kazan kazan! Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev imzayı attı: Beştepe'de 5 stratejik anlaşma
Türk dünyasının kalbi Ankara'da atıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i kabul etti. İki ülke arasında gardaşlığı pekiştirecek 5 stratejik anlaşma imzalandı.
Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.
Türkiye'nin dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devralacağı zirvede, Türk devletleri arasındaki ekonomik ve stratejik ortaklıkların güçlendirilmesi hedefleniyor.
Ankara'da 5 stratejik anlaşma imzalandı
BAŞKAN ERDOĞAN MİRZİYOYEV'İ KABUL ETTİ
Bu kapsamda Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i kabul etti. Erdoğan, Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.
İki lider, Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi, tokalaştı.
BEŞTEPE'DE İMZA TÖRENİ
Görüşmenin ardından liderler, iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine katıldı.
TÜRKİYE İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDA 5 ANLAŞMA İMZALANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye ile Özbekistan arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'in Kurulmasına İlişkin Anlaşma'ya imza attı.
29 Mart 2022 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokolün Tadiline İlişkin Ek Protokol'ü Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol, Ömer Bolat ile Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'yı Vedat Işıkhan ile Bahtiyor Saidov imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'in Kurulmasına İlişkin Anlaşma'ya ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev imza attı.