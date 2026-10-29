CHP’de “Önce hançeri çıkaralım” çağrısı! Kılıçdaroğlu için tek adaylı kurultay formülü
CHP'de 2027 kurultayı öncesi genel başkanlık mücadelesi yeni bir tartışmayla alevlendi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, üye listelerinin askıya çıkarılmasını 15 gün ertelerken, parti kulislerinden dikkat çeken bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan "üçüncü yol" grubunun alternatif isim arayışları sürerken, kurmaylar "Önce Kemal Bey'in sırtındaki hançeri çıkarmak lazım" diyerek tek adaylı kurultay istedi. Bu çıkış, parti içindeki geçmiş hesaplaşmaları yeniden gündeme taşıdı.
CHP'de mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı üzerinden başlayan tartışmalar, 2027 ilkbaharında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay öncesi yeni bir boyut kazandı.
Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kongre sürecine ilişkin erteleme kararı alınırken, parti kulislerinde genel başkanlık yarışı öne çıktı. Kılıçdaroğlu'na karşı alternatif aday arayışları devam ederken, genel merkez kanadındaki bazı kurmayların tek adaylı kurultay çağrısı parti içindeki görüş ayrılıklarını yeniden gündeme getirdi.
KURULTAY TAKVİMİNE 15 GÜNLÜK FREN!
Yaklaşık üç saat süren MYK toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı, 28 Ekim'de askıya çıkarılması planlanan üye listelerinin 15 gün ertelendiğini duyurdu.
Kararın gerekçesi olarak kongre sürecine ilişkin devam eden tedbir kararını gösteren Sarı, hukuki bir tartışmaya yol açmamak amacıyla başlangıç tarihinin ileri alındığını belirtti.
İl ve ilçe kongrelerinin 14 Şubat 2027'de tamamlanacağını açıklayan Sarı, ardından Parti Meclisinin toplanarak büyük kurultayın tarihini belirleyeceğini söyledi.
Ertelemenin kongre takvimini değiştirmediğini vurgulayan Sarı, "İl kongreleri ve ilçe kongreleri ile ilgili ilan ettiğimiz takvimde bir değişiklik yok. Sadece süreci daraltmış olduk" ifadelerini kullandı.
KULİSLERDE 'HANÇER' HESAPLAŞMASI! TEK ADAY ŞARTI
MYK toplantısının ardından kurultay hazırlıklarına ilişkin yapılan değerlendirmelerde ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterileceğine kesin gözüyle bakan kurmaylar, mevcut koşullarda genel başkanlık görevini en az bir dönem daha sürdürmesi gerektiğini savunuyor.
Parti içindeki ayrışmanın sona erdirilmesi için Kılıçdaroğlu'nun rakipsiz şekilde kurultaya girmesini isteyen kurmaylar, geçmişte yaşanan hesaplaşmaları hatırlatan çarpıcı bir çıkış yaptı:
"Önce Kemal Bey'in sırtındaki hançeri çıkarmak lazım. Bunun için yalnızca Kemal Bey'in aday olduğu, tek adaylı bir kurultay olmalı."
Bu sözler, Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında geçmişte yaşanan siyasi ayrışmayı yeniden gündeme taşıdı. Kurmayların parti içindeki sorunların çözümü için tek adaylı kurultayı işaret etmesi, alternatif aday arayışlarının sürdüğü bir dönemde dikkat çekti.
TAKVİM YAZMIŞTI! 'ÜÇÜNCÜ YOL'UN ADAY HESABI
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığına yönelik itirazlar ve alternatif isim arayışları uzun süredir parti kulislerinin gündeminde.
Takvim.com.tr, daha önce Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara'nın öncülük ettiği belirtilen grubun, Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına karşı çıktığını gündeme taşımıştı.
Parti içinde "üçüncü yol" olarak anılan grubun, "Kılıçdaroğlu aday olmasın" mesajını içeren bir deklarasyon hazırlığında olduğu ancak söz konusu metnin kamuoyuyla paylaşılmadığı aktarılmıştı.
Takvim'in 26 Ekim tarihli haberinde ise bu grubun genel başkanlık için Muharrem İnce'nin nabzını yokladığı belirtilmişti. Kulislerde İnce'nin, üzerinde tam uzlaşma sağlanması halinde aday olabileceği konuşuluyordu.
Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığına karşı ortak isim arayan parti içi muhalefetin bu girişimleri sürerken, kurmaylardan gelen tek adaylı kurultay çağrısı, CHP'de iki farklı yaklaşımı karşı karşıya getirdi.
ALTI İSİM GÜNDEME GELMİŞTİ! KILIÇDAROĞLU'NA RAKİP ARAYIŞI
CHP'de genel başkanlık için yaşanan hareketliliğin geçmişi de dikkat çekiyor.
Takvim'in 18 Eylül'de yayımladığı haberde, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un genel başkanlık için adı geçen altı ismi açıkladığı aktarılmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasını doğru bulmadığını söyleyen Erol; Aytuğ Atıcı, Muharrem İnce, Engin Altay, Oğuz Kaan Salıcı, Ali Öztunç ve Vahap Seçer'in isimlerinin kurultay kulislerinde konuşulduğunu belirtmişti.
Kurultay yaklaştıkça adaylık tartışmalarında somut adımlar da atıldı. Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı genel başkan aday adaylığını açıklarken, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde yarışa katılacağını duyurdu.
Böylece CHP'de bir tarafta alternatif isimler üzerindeki değerlendirmeler devam ederken, diğer tarafta Kılıçdaroğlu'nun tek aday olması yönündeki talepler öne çıktı.
TEKİN'İN SÖZLERİNDEN SONRA YENİ MESAJ: KILIÇDAROĞLU GÖREVDE KALMALI
Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkarılması yönündeki arayışlara daha önce CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin de tepki göstermişti.
Takvim'in 26 Ekim'de gündeme taşıdığı açıklamasında Tekin, "Kılıçdaroğlu aday olmasın" çağrılarına karşı çıkarak, "Kemal Bey niye aday olmasın, ben onu çok merak ediyorum. Kim istemiyor Kemal Bey'i?" ifadelerini kullanmıştı.
Tekin, Kılıçdaroğlu'nun partiyi güvenli bir noktaya taşıyana kadar genel başkanlık görevini sürdürmesi gerektiğini savunmuştu.
Özgür Özel'e de seslenen Tekin, Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinden dolayı özür dilemesi halinde CHP'ye dönebileceğini söylemişti.
Tekin'in bu açıklamalarının ardından kurultay kulislerinde tek aday formülünün gündeme gelmesi, Kılıçdaroğlu'nun görevini sürdürmesini isteyen isimlerin tutumunun değişmediğini gösterdi.
YARGITAY'DA KARAR BEKLENİYOR! YENİ PARTİ'YE AİHM TEPKİSİ
CHP'de adaylık tartışmaları devam ederken, mutlak butlan kararına ilişkin hukuki süreçte de gözler Yargıtay'a çevrildi.
Kılıçdaroğlu yönetimindeki hukukçu kurmaylar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararının onanması gerektiğini savunuyor.
CHP'nin ve temyize başvuran delegelerin başvurularını geri çektiğini hatırlatan kurmaylar, "Ortada temyiz başvurusu kalmadı. O yüzden Yargıtay'ın kararı onamak dışında yapacağı hukuki bir şey kalmadı" değerlendirmesinde bulundu.
Kurmaylar, Yargıtay'ın kısa süre içerisinde karar vermesini beklediklerini de belirtti.
Öte yandan Yeni Parti'nin 21 Mayıs tarihli mahkeme kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıma girişimi de Kılıçdaroğlu cephesinin tepkisini çekti.
Yeni Parti'nin davanın tarafı olmadığını savunan hukukçu kurmaylar, iç hukuk yolları tüketilmeden yapılacak başvurunun usulden reddedileceğini ileri sürerek, "Gülüp geçesimiz geliyor" ifadelerini kullandı.
CHP'DE KURULTAY ÖNCESİ İKİ AYRI HESAP
CHP'de 15 günlük erteleme kararına rağmen 2027 ilkbaharında kurultaya gidilmesi hedefi korunurken, genel başkanlık için yürütülen hesaplar da devam ediyor.
Takvim'in aylardır gündeme taşıdığı "üçüncü yol" grubunun alternatif aday arayışları henüz sonuçlanmazken, Kılıçdaroğlu'na yakın kurmayların tek adaylı kurultay çağrısı, parti içindeki ayrışmanın sürdüğünü ortaya koydu.
Bir tarafta Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine devam etmesini isteyenler, diğer tarafta farklı bir isimle kurultaya gitmeyi değerlendiren gruplar bulunuyor.
Kurultay takvimine ilişkin hukuki belirsizlik sürerken, Kılıçdaroğlu'nun tek aday olması yönündeki çağrının parti içi muhalefette nasıl karşılık bulacağı ve alternatif aday arayışlarının somutlaşıp somutlaşmayacağı önümüzdeki sürecin en önemli tartışma başlıkları arasında yer alıyor.