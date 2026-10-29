CHP 'de mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu 'nun yeniden adaylığı üzerinden başlayan tartışmalar, 2027 ilkbaharında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay öncesi yeni bir boyut kazandı.

Ertelemenin kongre takvimini değiştirmediğini vurgulayan Sarı , "İl kongreleri ve ilçe kongreleri ile ilgili ilan ettiğimiz takvimde bir değişiklik yok. Sadece süreci daraltmış olduk" ifadelerini kullandı.

Kararın gerekçesi olarak kongre sürecine ilişkin devam eden tedbir kararını gösteren Sarı, hukuki bir tartışmaya yol açmamak amacıyla başlangıç tarihinin ileri alındığını belirtti.

KULİSLERDE 'HANÇER' HESAPLAŞMASI! TEK ADAY ŞARTI

MYK toplantısının ardından kurultay hazırlıklarına ilişkin yapılan değerlendirmelerde ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterileceğine kesin gözüyle bakan kurmaylar, mevcut koşullarda genel başkanlık görevini en az bir dönem daha sürdürmesi gerektiğini savunuyor.

Parti içindeki ayrışmanın sona erdirilmesi için Kılıçdaroğlu'nun rakipsiz şekilde kurultaya girmesini isteyen kurmaylar, geçmişte yaşanan hesaplaşmaları hatırlatan çarpıcı bir çıkış yaptı:

"Önce Kemal Bey'in sırtındaki hançeri çıkarmak lazım. Bunun için yalnızca Kemal Bey'in aday olduğu, tek adaylı bir kurultay olmalı."

Bu sözler, Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında geçmişte yaşanan siyasi ayrışmayı yeniden gündeme taşıdı. Kurmayların parti içindeki sorunların çözümü için tek adaylı kurultayı işaret etmesi, alternatif aday arayışlarının sürdüğü bir dönemde dikkat çekti.

TAKVİM YAZMIŞTI! 'ÜÇÜNCÜ YOL'UN ADAY HESABI

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığına yönelik itirazlar ve alternatif isim arayışları uzun süredir parti kulislerinin gündeminde.

Takvim.com.tr, daha önce Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara'nın öncülük ettiği belirtilen grubun, Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına karşı çıktığını gündeme taşımıştı.

Parti içinde "üçüncü yol" olarak anılan grubun, "Kılıçdaroğlu aday olmasın" mesajını içeren bir deklarasyon hazırlığında olduğu ancak söz konusu metnin kamuoyuyla paylaşılmadığı aktarılmıştı.

Takvim'in 26 Ekim tarihli haberinde ise bu grubun genel başkanlık için Muharrem İnce'nin nabzını yokladığı belirtilmişti. Kulislerde İnce'nin, üzerinde tam uzlaşma sağlanması halinde aday olabileceği konuşuluyordu.

Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığına karşı ortak isim arayan parti içi muhalefetin bu girişimleri sürerken, kurmaylardan gelen tek adaylı kurultay çağrısı, CHP'de iki farklı yaklaşımı karşı karşıya getirdi.