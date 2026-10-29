10 YIL SONRA İNSANLIK VAR OLMAYABİLİR Soares, yapay zeka yüzünden insanların "10 yıl sonra var olmayabileceğini, bu nedenle emeklilik için birikim yapmadığını" söyledi.

Anthropic ve OpenAI'da üst düzey araştırmalar yapan Jacob Coxon "insanlığın felakete sürüklendiğini " öne sürerek geçtiğimiz eylül ayında istifa ederken ilginç bir çıkış da Google'ın eski mühendisi ve MIRI Başkanı Nate Soares'ten geldi.

Yapay zeka teknolojileri bir yandan hayatı kolaylaştırırken bir yandan da kitlesel iş kayıpları ve kontrolsüz güç riskini gündeme getiriyor...

Soares, Google'da çalıştığı dönemden kalan emeklilik birikimi olduğunu ancak yaklaşık 10 yıldır bunun üzerine bir şey katmadığını belirtti.

Yapay zekanın etkileri nedeniyle yüzde 50 ihtimalle insanların 10 yıl sonra var olmayacağını düşündüğünü belirten Soares, "Emeklilik için birikim yapmıyorum." dedi.

YAPAY ZEKAYI YAVAŞLATMA TARTIŞMALARI

Anthropic'in Üst Yöneticisi Dario Amodei, 12 Eylül'de yayımladığı bir makalede, gelişimi gün geçtikçe hızlanan yapay zeka teknolojisinin güvenli şekilde ilerlemesi için geliştirme sürecinin dengeli, kontrollü ve işbirliğine dayalı yürütülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Bu açıklamanın ardından "yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının düşürülmesine" yönelik çağrılar tartışmaya neden olurken, bazı teknoloji şirketlerinin yöneticileri ve siyasi figürler, yavaşlamanın sektörde tekelleşmeye yol açacağından ve Çin'e avantaj sağlayacağından endişe ettiklerini belirtmişti.

COXON'UN ÇIKIŞI: FELAKETE SÜRÜKLENİYORUZ Yapay zeka devleri Anthropic ve OpenAI'da üst düzey araştırmalar yapan Jacob Coxon 8 Eylül 2026'da insanlığın felakete sürüklendiğini öne sürerek istifa etti. Sektördeki kontrolsüz yarışın insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulunan Jacob Coxon, "İki şirket de sorumlu davranmıyor. Doğrudan kendi kendini geliştiren süper zekaya doğru yarışıyorlar ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar" çıkışında bulundu. Teknolojiyi inşa edenlerin dahi riskin farkında olduğunu vurgulayan İngiliz araştırmacı, "Yapay zekayı inşa eden insanlar, bunun 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine samimiyetle inanıyor." ifadeleriyle büyük tehlikeye dikkat çekti.

TRUMP'IN ÇIKIŞI: HASTALIKLI BİR KOMPLO

ABD'de Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.