Batı'daki kiliselerde pedofilik ve sistematik istismar! Rahip yaptı piskopos sustu... TAKVİM utanç dosyasını açtı
Avrupa ve Batı'daki kiliseler, çocuklara yönelik cinsel istismarın merkezi haline geldi. İspanya, İsviçre, Fransa, ABD, Almanya ve Kanada'daki pedofilik vakalar gündemdeki yerini korurken Polonya'da iki rahibin 18 yaşından küçük çocukları istismar ettiği ortaya çıktı. Tarnow Piskoposu Andrzej Jez, sapık rahipleri bildirmediği için suçlu bulundu. Bu bağlamda Takvim.com.tr kiliselerdeki istismar dosyasını açtı.
Polonya'da iki rahibin reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar eyleminde bulunduğu tespit edildi. Mahkeme, Tarnow Piskoposu Andrzej Jez'i, görev yaptığı piskoposluk bölgesindeki iki rahibi kolluk kuvvetlerine bildirmediği gerekçesiyle suçlu buldu.
Polonya basınındaki haberlere göre, Tarnow Bölge Mahkemesi, Tarnow Piskoposu Jez hakkında sekiz ay süren yargılamanın ardından kararını açıkladı.
Mahkeme, Piskopos Jez'i görev yaptığı piskoposluk bölgesindeki iki rahibin reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar eylemlerini kolluk kuvvetlerine bildirmediği gerekçesiyle suçlu bularak, iki yıl boyunca maaşının yüzde 25'ini her ay cinsel istismar mağduru çocuklara yardım eden bir vakfa aktarmasını öngören özgürlüğü kısıtlama cezasına çarptırdı.
HAKİM PİSKOPOS İÇİN "GÜVENİLMEZ" DEDİ
Hakim, kararı gerekçelendirirken Piskopos Jez'in ifadelerini "güvenilmez" bulduğunu bildirdi.
Yargılama sürecinde suçlamaları kabul etmeyen Piskopos Jez, bildirimlerin neden geciktiğini açıklarken ceza hukuku hükümlerinin yeterince açık olmadığını ve söz konusu davaların kendine özgü durumlarını gerekçe gösterdi.
Tarnow Piskoposluğunca karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin kararına katılmadıkları ve yazılı gerekçenin incelenmesinin ardından temyize başvuracakları bildirildi.
Polonya'da 23 Mart 2017'de kabul edilen yasayla, pedofili dahil bazı suçların işlendiğine ilişkin güvenilir bilgiye sahip olmasına rağmen yetkili makamlara bildirimde bulunmayan kişiler için cezai sorumluluk getirildi.
POLONYA'DA BİR İLK!
Bu dava, Polonya'da rahiplerin çocuklara yönelik cinsel istismarını yetkili makamlara bildirmediği gerekçesiyle bir piskopos hakkında açılan ilk dava olma özelliğini taşıyor.
Öte yandan Polonya'daki skandal, Avrupa ve Batı'daki diğer kiliselerde yaşanan pedofilik skandalları akıllara getirdi.
İSPANYA KATOLİK KİLİSESİ
İspanya Katolik Kilisesi, 1940'lardan itibaren 728 din görevlisine yönelik, çoğunluğu 1960-1980 yıllarında tespit edilen toplamda 927 çocuğa cinsel istismar yapıldığına ilişkin şikayet aldığını Haziran 2023'te duyurmuştu.
İsviçre'deki Katolik Kilisesi'nde 20. yüzyılın ortasından 2023'e kadar 1002 cinsel istismar vakası yaşandığı belirlendi.
Almanya'daki Freiburg Başpiskoposluğu, kiliselerdeki cinsel istismarlarla ilgili raporda 250'den fazla rahibin muhtemel failler arasında olduğunu bildirdi.
PORTEKİZ'DE 4 BİN 815 ÇOCUK İSTİSMARA UĞRADI
Portekiz'de 2023'te yayınlanan raporda en az 4 bin 815 çocuğun Katolik Kilisesinde cinsel istismara uğradığı belirtildi.
Avustralya'da katolik rahiplerin yüzde 7'si çocuk istismarıyla suçlanıyor.
KİLİSE İSTİSMAR SUÇUNU KABUL ETTİ: 1300 KİŞİYE 800 MİLYON $
ABD'de bir Katolik Kilisesi daha cinsel istismar davasında tazminat ödeyecek. Yaklaşık 1300 kişinin cinsel istismara uğradıkları gerekçesiyle açtıkları davalarda New York Başpiskoposluğu ile uzlaşıya varıldı. Avukatlar yaptıkları açıklamada, uzlaşmaya varılması sonucu başpiskoposluğun 800 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini belirtti.
ABD'DE DE BİNLERCE ÇOCUK İSTİSMARA UĞRADI
ABD'de Boston Globe gazetesinin raporları cinsel istismar olaylarını ve pedofil din adamlarının yargılanmak yerine kilise liderleri tarafından yerlerinin değiştirildiğini ortaya çıkardı. Rapor, dünya çapındaki pedofil mağdurlarına hikayelerini anlatmaları için cesaret verdi.
ABD Katolik Başpiskoposlar Konferansı tarafından finanse edilen John Jay College tarafından 2004'de hazırlanan bir raporda, 4 binden fazla ABD'li Katolik din adamının son 50 yılda çoğunluğu erkek olmak üzere 10 binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.
ABD Katolik Kilisesi eski Kardinali Theodore McCarrick, New York'ta 1974'te 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddialarının ardından 16 Şubat 2019'da Vatikan tarafından görevden alındı.