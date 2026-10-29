PORTEKİZ'DE 4 BİN 815 ÇOCUK İSTİSMARA UĞRADI

Portekiz'de 2023'te yayınlanan raporda en az 4 bin 815 çocuğun Katolik Kilisesinde cinsel istismara uğradığı belirtildi.



Avustralya'da katolik rahiplerin yüzde 7'si çocuk istismarıyla suçlanıyor.



KİLİSE İSTİSMAR SUÇUNU KABUL ETTİ: 1300 KİŞİYE 800 MİLYON $



ABD'de bir Katolik Kilisesi daha cinsel istismar davasında tazminat ödeyecek. Yaklaşık 1300 kişinin cinsel istismara uğradıkları gerekçesiyle açtıkları davalarda New York Başpiskoposluğu ile uzlaşıya varıldı. Avukatlar yaptıkları açıklamada, uzlaşmaya varılması sonucu başpiskoposluğun 800 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini belirtti.



ABD'DE DE BİNLERCE ÇOCUK İSTİSMARA UĞRADI

ABD'de Boston Globe gazetesinin raporları cinsel istismar olaylarını ve pedofil din adamlarının yargılanmak yerine kilise liderleri tarafından yerlerinin değiştirildiğini ortaya çıkardı. Rapor, dünya çapındaki pedofil mağdurlarına hikayelerini anlatmaları için cesaret verdi.