Memur ve memur emeklisine ocak zammı hesabı! En düşük maaş 75 bin 863 TL'ye çıkabilir
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü 2027 Ocak zammına çevrildi. AA Finans'ın enflasyon beklenti anketine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,09 olması bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,03'e ulaşacak. En düşük memur maaşı 75 bin 863 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise yaklaşık 34 bin 58 liraya yükselebilecek.
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi ocak zammını merakla bekliyor. Ocakta yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memurlar ve emeklileri için yeni ipucu geldi.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ İSE YÜZDE 29.64
AA Finans ekim ayı Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankette ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,2, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,64 oldu.
OCAK ZAMMI YÜZDE 8,03
Yeni tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,09 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre memurlara ve emeklilerine ocak ayında yüzde 2,89 enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 8,03'e çıkacak.
Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş ocak zammı yüzde 8,03 olursa 75 bin 863 liraya çıkacak.
Memur emeklilerinde de en düşük aylık ocak zammı yüzde 8,03 olarak gerçekleşirse 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 58 lira seviyesine ulaşacak.