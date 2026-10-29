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Memur ve memur emeklisine ocak zammı hesabı! En düşük maaş 75 bin 863 TL'ye çıkabilir

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü 2027 Ocak zammına çevrildi. AA Finans'ın enflasyon beklenti anketine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,09 olması bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,03'e ulaşacak. En düşük memur maaşı 75 bin 863 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise yaklaşık 34 bin 58 liraya yükselebilecek.

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Memur ve memur emeklisine ocak zammı hesabı! En düşük maaş 75 bin 863 TL'ye çıkabilir

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi ocak zammını merakla bekliyor. Ocakta yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memurlar ve emeklileri için yeni ipucu geldi.

Memur maaşlarına yeni hesap (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Memur maaşlarına yeni hesap (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ İSE YÜZDE 29.64

AA Finans ekim ayı Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankette ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,2, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,64 oldu.

Ocak sonrası zamlı maaşlar hesaplara yatacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Ocak sonrası zamlı maaşlar hesaplara yatacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

OCAK ZAMMI YÜZDE 8,03

Yeni tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,09 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre memurlara ve emeklilerine ocak ayında yüzde 2,89 enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 8,03'e çıkacak.

En düşük memur maaşı 75 bin 863 TL'ye çıkabilir (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)En düşük memur maaşı 75 bin 863 TL'ye çıkabilir (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş ocak zammı yüzde 8,03 olursa 75 bin 863 liraya çıkacak.

Çalışan memurlar (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Çalışan memurlar (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Memur emeklilerinde de en düşük aylık ocak zammı yüzde 8,03 olarak gerçekleşirse 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 58 lira seviyesine ulaşacak.

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Mevcut
% 8,03 zamlı
Şube müdürü (üniversite mez.) 1/4
107.110
115.711
Memur (üniversite mez.) 9/1
73.070
78.938
Uzman öğretmen 1/4
92.166
99.567
Öğretmen 1/4
83.254
89.939
Başkomiser 3/1
101.242
109.372
Polis memuru 8/1
92.618
100.055
Uzman doktor 1/4
170.730
184.440
Hemşire (üniversite mez.) 5/1
84.845
91.658
Mühendis 1/4
109.185
117.953
Teknisyen (lise mez.) 11/1
75.877
81.970
Profesör 1/4
153.208
165.511
Araştırma görevlisi 7/1
102.779
111.032
Vaiz 1/4
86.983
93.968
Avukat 1/4
102.135
110.336
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Memurların gözü enflasyon verilerinde. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Memurların gözü enflasyon verilerinde. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MEMUR EMEKLİLERİ
Mevcut
% 8,03 zamlı
Müsteşar 1/1
112.140
121.144
Genel müdür 1/1
99.377
107.356
Şube müdürü (lisans) 1/4
39.681
42.867
Memur (lisans) 1/4
31.313
33.828
Öğretmen 1/4
46.908
50.674
Kaymakam 1. sınıf 1/4
65.853
71.141
Başkomiser 1/4
47.877
51.722
Polis memuru 1/4
47.093
50.874
Hemşire (Lisans) 1/4
46.908
50.674
Mühendis 1/4
47.693
51.523
Teknisyen (Lise) 1/4
33.995
36.724
Pratisyen hekim 1/4
68.691
74.207
Profesör 1/4
80.490
86.954
İmam-hatip
46.908
50.674
Avukat 1/4
46.908
50.674

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