Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi ocak zammını merakla bekliyor. Ocakta yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memurlar ve emeklileri için yeni ipucu geldi.

Ocak sonrası zamlı maaşlar hesaplara yatacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



OCAK ZAMMI YÜZDE 8,03



Yeni tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,09 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre memurlara ve emeklilerine ocak ayında yüzde 2,89 enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 8,03'e çıkacak.