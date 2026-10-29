Türkiye, Doğu Akdeniz 'deki satranç tahtasında peşi sıra stratejik hamlelerde bulunuyor. Ankara-Trablus-Bingazi hattındaki Deniz Yetki Anlaşması sonrası, Türkiye, Libya ve Mısır , Akdeniz odaklı diplomatik ve askeri görüşmeler yapıyor. Özellikle son 1 haftada bu temaslar ivmelenmiş durumda.

Hafter'den bir gün sonra Türk Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Kahire'ye hem askeri hem de stratejik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiyeden Mısıra Akdeniz çıkarması! Kahirenin önündeki iki yol: Ya Ankara ile kazanacak ya da İsrail-Yunana uyup kaybedecek

Zirveye BAE, Mısır ve Katar temsilcileri de katıldı. HAFTER ANKARA'DAN KAHİRE'YE GİTTİ Saddam Hafter, Ankara'daki Libya görüşmelerinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Ankara'dan Kahire'ye ʺAkdeniz'de bizimle ol, kazanʺ mesajı verildi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





ANKARA'DAN KAHİRE'YE GİDEN MESAJ: AKDENİZ'DE BİZİMLE OL KAZAN!



Bu noktada hem Libya hem de Türkiye, Akdeniz'deki mutabakata Mısır'ın da dahil olmasını istiyor.



Türkiye Mısır'la anlaşma imzalamaya hazır olduğunu her fırsatta dile getiriliyor. Ankara'dan Kahire'ye "Akdeniz'de bizimle ol, kazan" mesajı veriliyor.

Mısır, Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacak. Ancak Yunan'a uyarsa anlaşmadaki Girit faktörüne takılacak ve Akdeniz'de büyük MEB alanı kaybedecek.

MSB: MISIR'LA ANLAŞMAYA HAZIRIZ



Son olarak Milli Savunma Bakanlığı "Mısır'la anlaşmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, Mısır'ın Türkiye ile mutabakat yapması durumunda Yunanistan'a kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına kavuşacağını bildirdi.