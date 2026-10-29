Şifre: Bahr El Sadaka... Türkiye ve Mısır'dan Akdeniz'de gövde gösterisi! Atina ve Tel Aviv'de panik rüzgarları
Türkiye, Siyonist-Helenist ittifaka karşı Akdeniz'de kartları yeniden dağıtıyor. Ankara, Libya'dan sonra Mısır'la da anlaşmaya hazır olduğunu bildirdi. Bu doğrultuda diplomatik ve askeri görüşmeler hız kazandı. Mısır heyeti "Libya" gündemiyle Ankara'ya gelirken, Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel Kahire'ye gitti. Mısır'a "Akdeniz'de bizimle ol, daha fazla alan kazan" mesajı verildi. Öte yandan mutabakatın gündeme geldiği bu süreçte Türk ve Mısır ordusu Akdeniz'de "Bahr El Sadaka" ile gövde gösterisi yapacak. İskenderiye'de stratejik bir tatbikat icra edilecek.
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki satranç tahtasında peşi sıra stratejik hamlelerde bulunuyor.
Ankara-Trablus-Bingazi hattındaki Deniz Yetki Anlaşması sonrası, Türkiye, Libya ve Mısır, Akdeniz odaklı diplomatik ve askeri görüşmeler yapıyor. Özellikle son 1 haftada bu temaslar ivmelenmiş durumda.
ANKARA'DA "TEK LİBYA" ZİRVESİ
Libya Savunma Bakanı Korgeneral Abdusselam Zubi ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter "Tek Libya" görüşmeleri çerçevesinde Ankara'da masaya oturdu.
Zirveye BAE, Mısır ve Katar temsilcileri de katıldı.
HAFTER ANKARA'DAN KAHİRE'YE GİTTİ
Saddam Hafter, Ankara'daki Libya görüşmelerinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.
Hafter'den bir gün sonra Türk Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Kahire'ye hem askeri hem de stratejik bir ziyaret gerçekleştirdi.
ANKARA'DAN KAHİRE'YE GİDEN MESAJ: AKDENİZ'DE BİZİMLE OL KAZAN!
Bu noktada hem Libya hem de Türkiye, Akdeniz'deki mutabakata Mısır'ın da dahil olmasını istiyor.
Türkiye Mısır'la anlaşma imzalamaya hazır olduğunu her fırsatta dile getiriliyor. Ankara'dan Kahire'ye "Akdeniz'de bizimle ol, kazan" mesajı veriliyor.
Mısır, Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacak. Ancak Yunan'a uyarsa anlaşmadaki Girit faktörüne takılacak ve Akdeniz'de büyük MEB alanı kaybedecek.
MSB: MISIR'LA ANLAŞMAYA HAZIRIZ
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı "Mısır'la anlaşmaya hazırız" açıklamasında bulundu.
Bakanlık, Mısır'ın Türkiye ile mutabakat yapması durumunda Yunanistan'a kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına kavuşacağını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Mısır'ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya, bölgesel barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir.
Tam da Akdeniz'de Mısır'la deniz mutabakatının gündeme geldiği günlerde, Türk ve Mısır ordusu gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.
İSKENDERİYE'DE STRATEJİK TATBİKAT
Bu kapsamda Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki en büyük şehri olan İskenderiye'de 4-9 Kasım tarihleri arasında stratejik bir tatbikat icra edilecek.
Bahr El Sadaka yani "Dostluk Denizi" ismi verilen tatbikata Türkiye-Mısır Deniz Kuvvetleri unsurları katılacak. İskenderiye'de suüstü, denizaltı savunma ve hava savunma harekâtı ile sualtı taarruz (SAT) eğitimleri yapılacak.
MUĞLA'DAKİ TATBİKAT
Mısır ile Türkiye arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması maksadıyla geçtiğimiz yıl Muğla'da da "Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025" tatbikatı icra edilmişti.
Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 Fırkateyn, 2 Hücumbot, 1 Denizaltı, 1 İnsansız Deniz Aracı, 1 Deniz Karakol Uçağı, 4 Helikopter, 2 İHA ve 1 SAT Timi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2 F-16 savaş uçağı iştirak etmişti. Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1 Fırkateyn, 1 Hücumbot ve 1 SAT Timi ile katılım sağlamıştı.
ATİNA VE TEL AVİV'DE PANİK HAVASI
Öte yandan İsrail ve Yunanistan, Libya'dan sonra Mısır'ın da Türkiye ile mutabakat imzalamasını istemiyor. Hem Atina'da hem de Tel Aviv'de panik havası hakim.
Yunan basını "Akdeniz'de Türkiye'den bir tokat daha yedik" manşetleri atarken, Yunan makamları Mısır'ı yanına çekmeye çalışıyor. Ancak Kahire, Atina'ya uyarsa "Girit" faktörü devreye girecek. Anlaşma, "adaların anakaralar kadar kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölge (MEB) üretemeyeceği" tezine dayanıyor.
Bu teze göre Girit gibi adalara kısıtlı deniz yetki alanı tanındığından, Mısır'ın Türkiye ve Libya ile yapacağı olası bir sınırlandırma anlaşmasında Kahire çok daha geniş MEB alanına kavuşuyor.
Mısır'ın Yunanistan tezlerini esas alan bir sınırlandırmayı kabul etmesi durumunda ise Girit Adası'na tam yetki verileceğinden, Mısır, Doğu Akdeniz'deki potansiyel deniz yetki alanından önemli ölçüde feragat etmiş ve daha dar bir alana razı gelmiş oluyor.
ANKARA - KAHİRE HATTINDA KRİTİK 9 GÜN
20 Ekim'de Hafter'in kontrolündeki Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşmasını onayladı.
23 Ekim'de Ankara'da "Tek Libya" zirvesi yapıldı. Libya Savunma Bakanı Korgeneral Abdusselam Zubi ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ordunun birleştirilmesi için bir araya getirildi. Görüşmeye Mısır da katıldı. Saddam Hafter, Ankara'daki Libya görüşmelerinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.
24 Ekim'de Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati'yi kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Mısır'ın endişeleri konuşulur" diyerek Kahire'ye mutabakat için açık kapı bıraktı.
26 Ekim'de Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Kahire'ye hem askeri hem de stratejik bir ziyaret gerçekleştirdi.
28 Ekim'de Milli Savunma Bakanlığı "Mısır'la anlaşmaya hazırız" açıklaması yaptı.
Önümüzdeki günlerde İskenderiye'de ortak tatbikat icra edilecek.