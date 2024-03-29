Ayrılık vahşeti

İstanbul'da daha önceki evliliğinden 2 çocuk sahibi olan Dilem Gül Karlı, 5 ay önce Ferhat Karlı ile evlendi. Eşi ile aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle Dilem Karlı 1.5 ay kadar önce boşanma kararı alarak babasının Küçükçekmece'deki evine yerleşti. Geçen cumartesi evinden çıkarak Başakşehir'e bir kız arkadaşıyla iftar açmaya gitti. Bu sırada Ferhat Karlı, eşini takip etti.

KUZENİ DE KATİLMİŞ!

Şahintepe'ye geldiği sırada ekmek bıçağı ile sırtından 7 kez bıçakladı. Dilem kanlar içinde yere yığıldı. Ferhat Karlı ise eşinin başında ölmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaralı eşinin başında bekleyen Karlı'yı gözaltına alarak zırhlı araç ile emniyete götürdü. Ağır yaralanan Dilem Karlı'nın yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Ferhat Karlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat Karlı'nın geçtiğimiz ay Pendik'te boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren Ümit Karlı'nın amcasının oğlu olduğu öğrenildi.