2. Berghuis harekatı: Beşiktaş Ghezzal’ın halefini Hollanda’da buldu

Beni sezonun güçlü Beşiktaş'ını kurmak isteyen Siyah- Beyazlı yönetim, Rachid Ghezzal'in yerine yıldız bir isim arayışı içerisine girmişti. Beşiktaş'ın daha önce de gündeme gelen Ajax'lı Steven Berghuis'i gündemine aldığı öğrenildi. Sağ kanat dışında sol kanat ve 10 numarada da forma giyebilen Steven Berghuis son derece tecrübeli ve klas bir isim. 32 yaşında ve 1.82 boyunda olan Berghuis 46 kez giydiği Hollanda Milli Takım forması ile 2 gol attı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro civarında olan Berghuis'in 2025 yılının haziran ayına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un da bu oyuncuyu istediğini yönetime ilettiği de gelen haberler arasında. Berghuis'in piyasa değeri her ne kadar 8 milyon Euro olsa da kulübü Ajax ile sadece 1 yıllık sözleşmesinin kalmış olması Siyah-Beyazlı kurmaylara daha uygun bir fiyatta anlaşma imkanı sağlayabilir. Hollandalı sağ kanadın menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği de ifade ediliyor.

TAM 17 GOLE KATKI VERDİ

Sağ kanat dışında sol kanat ve 10 numaralı mevkide de forma giyebilen Steven Berghuis bu sezon 26 resmi maçta 7 gol atarken 10 da asiste imza attı.