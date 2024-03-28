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Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hızla artış gösterdi

Ülkemizde yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 21 artarak 2023’te 8 milyon 722 bine çıktı. Toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 10.2’yi buldu. Yaşlı nüfus en çok Sinop’ta, en az Şırnak’ta...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mart 2024 Güncelleme 28 Mart 2024, 06:59
Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hızla artış gösterdi

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2023 Türkiye Yaşlı Profil Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre; Türkiye'de 2018'de 7 milyon 186 bin olan 65 yaş ve üzeri nüfus, son 5 yılda yüzde 21 artarak 2023'te 8 milyon 722 bine çıktı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2018'de yüzde 8 iken, 2023'te yüzde 10.2'ye çıktı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hızla artış gösterdi.

DÜNYADA 67'İNCİYİZ
Nüfusun yaşlanmasıyla ilgili bilgi veren göstergelerden olan ortanca yaş 2018'de 32 iken, 2023'te 34'e çıktı. Ortanca yaş 2023'te erkeklerde 33, kadınlarda 34 olarak hesaplandı. Türkiye en yüksek yaşlı nüfusa sahip 184 ülke arasında 67'nci oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2023'te yüzde 20 ile Sinop olarak belirlendi. Sinop'u yüzde 19.5 ile Kastamonu, yüzde 18.3 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 3.5 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 4 ile Hakkari ve 4.2 ile Şanlıurfa izledi.

% 25'İ EGZERSİZ YAPIYOR
65 yaş üstü yaşlı nüfusun sadece yüzde 25'i her gün veya hemen hemen her gün fiziksel aktivite, egzersiz veya spor yapıyor. Bu oranın yüzde 12'sini kadınlar oluşturuyor. Hiçbir zaman fiziksel aktivite veya egzersiz yapmayan 65 yaş ve üstü kişilerin oranı ise 51 çıkarken, erkeklerin oranı yüzde 43, kadınların oranı yüzde 57 oldu.

% 78'İ KRONİK HASTALIĞA SAHİP
Yaşlılarda en sık görülen hastalık hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, kanser, böbrek yetmezliği, inme-felç, hepatit ve astım gibi kronik hastalıklar oldu. 22 bin 640 yaşlının üzerinde yapılan araştırmaya göre; kronik hastalığı olan 65 yaş ve üzeri kişilerin oranı yüzde 78 oldu.

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