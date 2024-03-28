Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez önemli açıklamalarda bulundu: Hep biz mi suçluyuz!

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez önemli açıklamalarda bulundu. Üzülmez, "Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası... Keşke olmasaydı. Bu ilk değil ki, inşallah son olur ama her tarafta var. Başka sahalarda da bu tür olaylar oldu. Benim de misafir olarak gittiğim yerde bana yapılan o eylemin doğru olmadığını birilerinin bilmesi gerekiyor. Fenerbahçe, Pendikspor'u yenebilir. Orada da bize karşı saygı, anlayışlı olması gerekmiyor mu? Hep biz mi suçluyuz, yanlışız. Evet, o açıklamalarım keşke olmasaydı. E kardeşim, hiç mi karşı taraf 'Ben de yanlış yaptım' demeyecek. Hep biz mi suçluyuz!" ifadelerini kullandı.

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