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Montella’yı çıldırtan soru

Montella, “İstifa edecek misiniz?” sorusuna, “Bu sorunuza cevap vermeyeceğim, çünkü gereksiz bir provokasyon olduğunu düşünüyorum.” yanıtını verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mart 2024 Güncelleme 28 Mart 2024, 06:59
Montella’yı çıldırtan soru

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya, 6-1'lik Avusturya mağlubiyeti sonrası flaş bir soru soruldu. Avusturya'da yaşayan bir Türk Gazeteci, İtalyan hocaya "30 sene deneyimi olan Sayın Teknik Direktör; 33 sene sonra Türkiye Avusturya'dan 6 gol yedi. İstifa etmeyi düşünüyor mu ?" sorusunu sordu.

İtalyan Teknik adam da "Bu sorunuza cevap vermeyeceğim, çünkü provokasyon olduğunu düşünüyorum. Ben de şunu sormak istiyorum: Siz soru sorarken hata yaptığınızda istifa ediyor musunuz? Gereksiz bir provokasyon." yanıtını verdi. Bu soru sosyal medya da çok tartışıldı.

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