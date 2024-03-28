Montella’yı çıldırtan soru

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya, 6-1'lik Avusturya mağlubiyeti sonrası flaş bir soru soruldu. Avusturya'da yaşayan bir Türk Gazeteci, İtalyan hocaya "30 sene deneyimi olan Sayın Teknik Direktör; 33 sene sonra Türkiye Avusturya'dan 6 gol yedi. İstifa etmeyi düşünüyor mu ?" sorusunu sordu.

İtalyan Teknik adam da "Bu sorunuza cevap vermeyeceğim, çünkü provokasyon olduğunu düşünüyorum. Ben de şunu sormak istiyorum: Siz soru sorarken hata yaptığınızda istifa ediyor musunuz? Gereksiz bir provokasyon." yanıtını verdi. Bu soru sosyal medya da çok tartışıldı.