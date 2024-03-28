İhmaller zinciri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bayrampaşa'daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ne giden Emirhan Erdönmez (17), havuza girdi. Ancak boğularak hayatını kaybetti.

Gencin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu dosyaya girdi. İBB'nin ihmallerinin sıralandığı raporda, havuzun kenarlarında tutamak ekipmanının bulunmadığı, olay sırasında görevli bir cankurtaranın da bulunmadığı aktarıldı. Raporda, sorumluların bu olayın meydana gelmesinden ayrı ayrı asli derecede kusurlu oldukları, sorumlulukların yerine getirilseydi sonuçlarının farklı olabileceği kaydedildi.

Dilhan DUMANOĞLU