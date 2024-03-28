Ertuğrul Doğan: Kaliteyi artıracağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, en büyük hayalinin borçsuz ve kendi kaynaklarıyla sürekli büyüyen, gelişen ve başarıdan başarıya koşan bir Trabzonspor olduğunu bildirdi. Doğan, "Amacımız tek başına altyapımızdan A takıma çıkacak oyuncu sayısını artırmak değildir. Bu sayıyı artırırken kaliteyi de yükseltmek durumundayız. Daha büyük hatalar yapmamak için gelecek vadeden gençlerimizi geliştirmeliyiz. Bizler, çözüm ve başarmak için buradayız. Trabzonspor'umuzu hak ettiği günlere kavuşturmanın en büyük idealimiz olduğunun bilinmesini isterim" dedi.

3 BAŞKAN DA PFDK'LIK OLDU

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi.