Dries Mertens: 1 sezon daha devam edebilirim

Galatasaray'ın 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, sezon sonunda futbolu bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı. Milli arada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belçikalı yıldız gelecek sezon ki planlarından bahsetti.

Mertens, "Emeklilik hakkında son zamanlarda çok düşündüm ama kesin bir karar vermedim. Sanırım bir sene daha devam edeceğim. Keyif aldığım bir meslek ve sürekli oynuyorum. Burada veya başka bir yerde bir sene daha oynayacağım gibi duruyor" dedi. Mertens'in sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Galatasaraylı taraftarlar ise tecrübeli yıldızın kalmasını istiyor. Mertens'in bu son açıklaması taraftarları mutlu etti.

CİRO'YA SÜRPRİZ PARTİ!

Dries Mertens'in 2 yaşına basan minik oğlu Ciro'ya Antalya kampında sürpriz doğum günü partisi yapıldı. Partide eğlenceli dakikalar yaşandı.