SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Dries Mertens: 1 sezon daha devam edebilirim

Dries Mertens, “Şu anda sakatlığım ve ağrım yok. Burada veya başka bir yerde olur bilmiyorum ama sanırım bir sene daha devam edeceğim” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mart 2024 Güncelleme 28 Mart 2024, 06:59
Dries Mertens: 1 sezon daha devam edebilirim

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, sezon sonunda futbolu bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı. Milli arada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belçikalı yıldız gelecek sezon ki planlarından bahsetti.

Mertens, "Emeklilik hakkında son zamanlarda çok düşündüm ama kesin bir karar vermedim. Sanırım bir sene daha devam edeceğim. Keyif aldığım bir meslek ve sürekli oynuyorum. Burada veya başka bir yerde bir sene daha oynayacağım gibi duruyor" dedi. Mertens'in sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Galatasaraylı taraftarlar ise tecrübeli yıldızın kalmasını istiyor. Mertens'in bu son açıklaması taraftarları mutlu etti.

CİRO'YA SÜRPRİZ PARTİ!
Dries Mertens'in 2 yaşına basan minik oğlu Ciro'ya Antalya kampında sürpriz doğum günü partisi yapıldı. Partide eğlenceli dakikalar yaşandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil’e DEM FETÖ’ye merhem! 15 Temmuz’daki milli iradeye Kot üstüne kefen çeken zibidiler diyen eczacı çırağı Özgür Özel’e suç duyurusu
Son dakika: Kriz tellallarına rağmen ekonomiye güven tam! Seçim arifesine 2 günde 2 milyar dolar dış finansman
İnsani Yardım Vakfı
İBB’nin ihmalleri ölüm getirdi! 17 yaşındaki Emirhan Erdönmez’in ölümü hakkında kan donduran bilirkişi raporu
Emekliye yüksek promosyon rehberi: Tutarlar daha da yükselir mi? Kimler yenileme için Temmuz’u beklemeli?
Tüm tedbirler alındı! YSK’nın seçim için hazırlıkları tamam: Türkiye, önce büyükşehirlerde kazananı öğrenecek!
İmamoğlu familyasının mal beyanından kaçırdığı 3 villanın İBB kasasından alındığı ortaya çıktı! Akçeli para trafiği girift ilişkiler ağı...
CHP’deki para sayma görüntülerinde yeni gelişme! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesi ortaya çıktı! İhaleyi Canan Kaftancıoğlu’na yıktı
Ankara’da 22 YRP’li istifa edip AK Parti’ye geçti: Başkan Erdoğan’ın yanında saf tuttular, CHP - DEM’e kazandırmayı reddettiler
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları
İmamoğlu ’yıpratma’ operasyonuna başladı! Ekremci medyada Mansur Yavaş PKK’lılara ihale verdi haberleri: ABB’deki akçeli işler ifşa oldu
TAKVİM çok önemli bir bilgiye ulaştı: Galatasaray’ın gözdesi olan Rafa Silva ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı!
İsrail “güvenilmez” ilan ederken gizli gizli ödüllendirdi: Hamas hakkında tecavüz yalanını yayan avukat Elkayam-Levy’ye bakan desteği
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Hased, iyilikleri yer bitirir
Çağatay Ulusoy’un aşk hayatı hareketlendi! Sümeyye Aydoğan’dan ilk cevap! Arkadaşlığımız var ama...
SON DAKİKA