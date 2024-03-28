CHP lideri Özgür Özel 15 Temmuz kahramanlarına zibidi dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Gençler darbe yapıyor desinler ben o darbeye teslim olurum" şeklindeki sözlerinin yankıları sürerken bir skandal daha yaşandı.

Özel İstanbul Sarıyer'de yapılan mitingde, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı koyan ve Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen vatandaşları hedef aldı, 'zibidi' diyerek hakaret etti. Özel, "Ayağında pahalı ayakkabılar kotlar üstünde markalı sweatshirtler olanlar ve Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen kot üzerine perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi" ifadelerini kullandı. Özel'in bu sözlerine büyük tepki yağdı.