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Avrupa’da PKK yandaşları, Türkler'i hedef aldı

Avrupa’da PKK yandaşları, cirit atmaya başladı. Belçika’da Türk vatandaşlarına saldırdı. Almanya’da konsolosluk hedef alındı. Solingen’de ateşe verilen evdeki 4 Bulgar Türk’ü kurtarılamadı. Fransa’da da aynı senaryo yazıldı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mart 2024 Güncelleme 28 Mart 2024, 06:59
Avrupa’da PKK yandaşları, Türkler’i hedef aldı

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Türkiye'nin uyarılarına rağmen Avrupa'nın kucak açtığı terör örgütleri, son günlerde yeniden harekete geçti. Belçika ve Almanya'da Türkler hedef seçildi. Belçika'da terör örgütü PKK yandaşları Türk vatandaşlara ait olan yerlere saldırı düzenledi. Almanya Solingen'de çıkartılan yangında 4 Bulgar Türkü hayatını kaybetti. Son olarak da Almanya'da PKK yandaşları Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'nu hedef seçti.

ANKARA UYARDI
Türk Dışişleri yetkilileri Almanya ve Belçika'nın büyükelçileriyle bir araya geldi. Büyükelçilere PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiği mesajı verildi. Terör yandaşları, Belçika'nın ardından Fransa'nın güneyindeki Marignane kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı derneğe el yapımı yanıcı ve patlayıcı maddeler fırlatılarak binayı yakmak istedi.

SAĞDUYU ÇAĞRISI
DİTİB'in açıklamasında "Fransa Türk toplumunu hedef alan bu saldırıyı kınıyoruz. Ülke huzuruna halel getirecek eylemlere karşı birlik olma çağrısında bulunuyor, bu tür provokatif olaylara karşı sağduyulu olmaya davet ediyoruz" denildi. Dışişleri Bakanlığı, PKK yandaşlarının Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırı düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaparak, olayda can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını kaydetti. Saldırının ardından Alman yetkililerle temas edilerek Türk vatandaşlarının ve diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu bildirildi.

PROVOKASYONA DİKKAT
Türk Dışişleri Bakanlığı "Köşeye sıkışmış terör örgütü PKK'nın, Avrupa'daki Türkleri huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi" açıklaması yaptı.

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