Yorgunluğa göz kırpın

Gözde kuruluk, kanlanma yabancı cisim hissi, yanma, batma, görmede bulanıklık, gözleri kapatma isteği, baş ağrısı vb. yakınmalarınız varsa, bu bilgisayar tarzı cihazların kullanımından kaynaklanan dijital göz yorgunluğuna işaret edebiliyor.

Op. Dr. Kürşat Çağın, dijital göz yorgunluğunun masaüstü, dizüstü, tablet, e-kitap okuyucu, cep telefonu gibi cihazların uzun süre kullanımına bağlı olarak gözde oluştuğunu söylüyor. "10 erişkinden 9'u günde en az 2 saat veya daha fazla zamanını dijital cihazlar karşısında geçiriyor. Yorgunluğu önlemek için gözlük, lens, yapay gözyaşı damlaları gibi birtakım ürünler teknoloji kullanıcıların hizmetine sunulmuş olsa da dijital göz yorgunluğu ile mücadele etmenin en kolay yolu, göz kırpma sayısını arttırmaktadır" diyor.