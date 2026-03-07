CHP'DE İSTİFA DEPREMİ Siyasi gerilim, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde iki CHP'li ismin partiden ayrılmasıyla yeni bir boyut kazandı. Meclis üyeleri Cenk Çınar ve Yaşar Yarka, CHP'den istifa ettiklerini açıklayarak çalışmalarını Demokratik Sol Parti (DSP) çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

İki meclis üyesi sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada, parti yönetimine yönelik sert eleştiriler yöneltti. Açıklamada parti içinde dile getirilen sorunların görmezden gelindiği ifade edilerek şu değerlendirmeye yer verildi: "Parti içinde uzun süredir dile getirilen sorunlar görmezden gelindi ve eleştirenler 'muhalif' olarak yaftalandı." "İTİRAZLARIMIZ DİKKATE ALINMADI" Çınar ve Yarka, belediye yönetiminde yapılan bazı görevlendirmelerin Bayrampaşa'ya ve partiye katkı sağlamadığı görüşünde olduklarını belirtti. Bu konudaki itirazlarını defalarca dile getirdiklerini aktaran iki isim, ancak bu eleştirilerin karşılık bulmadığını vurguladı. Açıklamada, "toplumdan gelen şikâyet ve talepleri yönetime ilettiklerinde" suçlanan tarafın kendileri olduğu ifade edildi.

"BÖL, PARÇALA, YÖNET ANLAYIŞI VAR" İki meclis üyesi özellikle parti yönetiminin tutumunu eleştirerek, CHP içindeki karar alma süreçlerinin sağlıklı işlemediğini savundu. Ortak açıklamada, "böl, parçala, yönet anlayışının"hem parti içinde hem de belediye yönetiminde ciddi sorunlara yol açtığı ifade edildi. Parti kadrolarına duyulan güvenin zedelendiğini belirten Çınar ve Yarka, yaşanan tartışmaların Bayrampaşa'daki yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini kaydetti.

DSP'YE GEÇİŞ GEREKÇESİ: "VATANDAŞIN SORUNLARINA ODAKLANMAK" Çınar ve Yarka, CHP'den ayrılma kararını Bayrampaşa'daki siyasi ortamın yeniden sağlıklı bir zemine kavuşmasına katkı sunmak amacıyla aldıklarını belirtti. Açıklamada, ilçe halkının sorunlarına daha fazla odaklanabilmek için siyasi yollarını değiştirdiklerini ifade eden iki isim, belediye meclisindeki çalışmalarını DSP bünyesinde sürdüreceklerini ve Bayrampaşa halkının taleplerini takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.