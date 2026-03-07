Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kuruldu. Konseyin ismi, 2021'de İstanbul Zirvesi'nde alınan bir kararla 'Türk Devletleri Teşkilatı' (TDT) olarak değiştirildi."

"Teşkilatın ana hedefleri, Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin kayıt altına alınması ve tanıtılmasını sağlamak."

"Sekretaryası İstanbul'da bulunan TDT'nin, halihazırda 5 üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve 4 gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor."

Teşkilatın bir sonraki Gayriresmi Zirvesi'nin bu yılın ilk yarısında Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenmesi planlanıyor. Yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek olan TDT 13. Zirvesi'ne ise Türkiye ev sahipliği yapacak.