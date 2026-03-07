Fenerbahçe'de transfer harekatı erkenden başladı ve sürüyor. Kanarya, iyi bir kadro kurmanın hayali ile hareket ederken en ufak bir hata yapmamak amacında.
YÖNETİMDEN FLAŞ HAMLE
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından oyunculara yönelik hakaret içeren davranışlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, 23 Şubat'ta oynanan karşılaşmanın ardından futbolcularına hakarette bulunduğu tespit edilen 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Kulüp ayrıca bu kişilere sezonun kalan bölümünde bilet satılmayacağını, kombine sahibi olanların ise kombinelerinin iptal edileceğini açıkladı.
Kasımpaşa mücadelesi sonrasında yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada, futbolcular soyunma odasına yönelirken Fenerium Alt D Blok merdivenlerinde bulunan bazı taraftarların oyunculara yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunduğunun belirlendiği ifade edildi. Yaşanan gelişmenin ardından kulüp bünyesindeki ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Fenerbahçe, olayın ardından stat güvenlik kameraları kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan inceleme sonucunda hakaret içeren eylemlerde bulunduğu tespit edilen 5 kişinin kimliğinin belirlendiği açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, sürecin yalnızca sözlü tespitlerle değil, görüntü kayıtları üzerinden yürütüldüğünü ortaya koydu.
Açıklamada dikkat çeken bir diğer ayrıntı da bu kişilerden bazılarının biletlerinin farklı bloklara ait olmasına rağmen ilgili alana geçiş yaptığının kulübün ilgili birimlerince teyit edilmesi oldu. Böylece yalnızca hakaret içerikli söylemler değil, stat içindeki yer değişikliğiyle ilgili detaylar da kayıt altına alındı.
5 KİŞİ HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLADI
Fenerbahçe, tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını net şekilde duyurdu. Kulübün açıklamasıyla birlikte olayın sadece iç disiplin çerçevesinde ele alınmadığı, hukuki boyutta da takip edildiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, oyunculara yönelik bu tür davranışlara karşı resmi adımların atıldığını vurguladı.
Kulüp açıklamasında, söz konusu kişilerle ilgili kararların yalnızca mevcut olayla sınırlı kalmadığı da görüldü. Fenerbahçe, bu isimlerin stat erişimi konusunda da doğrudan yaptırımla karşı karşıya kalacağını bildirdi.
BİLET SATIŞI DURDURULDU KOMBİNELER İPTAL EDİLECEK
Sarı-lacivertli kulüp, yarın oynanacak Samsunspor karşılaşmasından itibaren sezonun geri kalan bölümünde bu kişilere bilet satılmayacağını açıkladı.
Açıklamada kombine sahibi olan kişiler için de ayrı bir karar duyuruldu. Buna göre, tespit edilen isimlerden kombinesi bulunanların kombineleri iptal edilecek.
SADETTİN SARAN'DAN TEDESCO AÇIKLAMASI
1907 ÜNİFEB ve ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin düzenlediği 2025 Aydınlık Gelecek Ödülleri, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahiplerini buldu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ödül töreni öncesinde Domenico Tedesco'nun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
1907 ÜNİFEB ve ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin düzenlediği 2025 Aydınlık Gelecek Ödülleri, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahiplerini buldu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ödül töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ÜNİFEB Derneği'nin Fenerbahçe için öneminden bahseden Başkan Sadettin Saran, "Bütün dernekler Fenerbahçe için önemli ama bazıları biraz daha aktif. ÜNİFEB, Fenerbahçe'nin geleceğine dokunan bizim yapı taşlarımızdan biri. Üniversitelilere, gençlere Fenerbahçe'yi sevdiren önemli bir dernek. Bizim için de Fenerbahçe için de önemli. Burada olmaktan ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım çok mutluyuz. Ödül vereceğiz, belki ben de bir ödül alırım" ifadelerini kullandı.
"SAMSUN'U RAHATLIKLA YENECEĞİMİZE İNANIYORUM"
Hafta sonu oynayacakları Samsunspor maçını kazanacaklarına inandığını belirten Saran, "Hafta sonu önemli bir maç var. Biz kendi maçımıza bakıyoruz. Alacağız, şüpheniz olmasın. En ufacık sallantıda biraz fazla dağılıyoruz. Birlik ve beraberliği boşuna söylemiyoruz. Kaybedilen bir şey yok. Ben takıma sonuna kadar güveniyorum. Samsun'u da rahatlıkla yeneceğimize inanıyorum. Ama biz bunu taraftarsız yapamayız. İnşallah bunu hep beraber atlatacağız" sözlerini sarf etti.
"HASTALIĞI ATLATIYOR"
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun sağlık durumunun sorulması üzerine Sadettin Saran, "Atlatıyor. Bugün antrenmandaydı" cevabını verdi.
SKRINIAR'DAN ÖZVERİ
Milan Skriniar cephesinden Fenerbahçe'ye sevindiren haber geldi. Nottingham Forest ile oynanan ilk maçta sakatlanan Slovak stoperin tedavi sürecinde sona yaklaşıldı. Tecrübeli savunmacının en geç Ramazan Bayramı sonrasında takıma dönmesinin beklendiği öğrenildi.
Sarı-lacivertli ekipte savunma hattının önemli isimlerinden biri olan Skriniar'ın dönüş takvimi netleşmeye başlarken, oyuncunun sahalara dönmek için yoğun bir çalışma programı uyguladığı ortaya çıktı. Deneyimli futbolcunun sağlık ekibiyle birlikte süreci büyük bir titizlikle yürüttüğü öğrenildi.
DERBİ İÇİN YOĞUN MESAİ
Fenerbahçe'de gözler şimdi Milan Skriniar'ın dönüşüne çevrildi. Slovak yıldızın sakatlığını atlatmak için özverili şekilde çalıştığı ve bireysel programına eksiksiz devam ettiği ifade edildi. Takım savunmasının kilit parçalarından biri olarak görülen Skriniar'ın, kritik dönemece girilirken formasına kavuşmak için tüm planını hızlandırdığı bildirildi.
Teknik heyetin de oyuncunun geri dönüş sürecini yakından takip ettiği öğrenildi. Savunmada istikrarı artıran isimlerden biri olan Skriniar'ın yeniden takıma katılması, zorlu maç takvimi öncesinde önemli gelişme olarak öne çıktı.
HEDEF BEŞİKTAŞ MAÇI
Milan Skriniar'ın dönüşü için en dikkat çeken başlık Beşiktaş derbisi oldu. Slovak stoperin, sağlık durumunda aksi bir gelişme yaşanmaması halinde derbide sahada olması bekleniyor. Fenerbahçe cephesinde tecrübeli oyuncunun dönüşü, savunma hattına doğrudan güç katacak gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.
Ramazan Bayramı sonrasına kadar takıma dönmesi beklenen Skriniar'ın, derbiye yetişmek adına tempolu bir hazırlık süreci geçirdiği belirtildi. Kritik karşılaşma öncesinde oyuncunun gösterdiği özveri, Fenerbahçe'de dikkat çeken başlıklardan biri haline geldi.
SAVUNMADA KRİTİK ROL
Fenerbahçe'nin savunma kurgusunda önemli yere sahip olan Skriniar, fizik gücü, pozisyon bilgisi ve tecrübesiyle takımın en güvendiği isimler arasında bulunuyor. Bu nedenle yıldız stoperin yokluğu kadar dönüş tarihi de yakından takip ediliyor. Son gelişmeler, sarı-lacivertli taraftarların derbi öncesi umutlarını artırdı.
Nottingham Forest karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından tedavi sürecine giren Milan Skriniar'ın yeniden sahaya çıkmaya çok yaklaştığı görülüyor. Fenerbahçe'de hedef, Slovak savunmacının Beşiktaş derbisinde formasını giyerek takıma yeniden katkı vermesi.
CHERIF'İN BONSERVİSİ ALINACAK
Fenerbahçe, kış transfer döneminde hücum hattında dikkat çeken bir değişime imza atarken, Sidiki Cherif dosyasında da yeni bir aşamaya geçti. Devre arasında forvet rotasyonunda art arda ayrılıklar yaşayan sarı-lacivertli ekip, kadrosunu 19 yaşındaki genç golcüyle güçlendirmişti. Son haftalarda yükselen performansıyla öne çıkan Sidiki Cherif için yönetimin sezon sonu planı da netleşti.
Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde önce Cenk Tosun, ardından Jhon Duran ve son olarak Youssef En Nesyri ile yollarını ayırdı. Hücum hattındaki üç santrforla vedalaşan Fenerbahçe, bu süreçte yalnızca Angers forması giyen Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
Genç yaşına rağmen büyük beklentiyle İstanbul'a gelen Gineli futbolcu, ilk günlerde eleştirilerin odağına yerleşti. Kadro yapılanması ve santrfor tercihi üzerinden yönetime yönelen tepkilerin merkezinde Sidiki Cherif transferi de vardı. Özellikle sahaya çıktığı ilk karşılaşmaların ardından 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili sert değerlendirmeler yapıldı.
ELEŞTİRİLER SONRASI YÜKSELEN PERFORMANS
Fenerbahçe formasıyla ilk döneminde beklentilerin gerisinde kalan Sidiki Cherif, ilerleyen haftalarda hem takıma hem de lige daha güçlü şekilde uyum sağlamaya başladı. Genç futbolcunun son maçlardaki etkili görüntüsü, hakkındaki değerlendirmeleri kısa sürede değiştirdi.
Sidiki Cherif, son 3 maçta ortaya koyduğu katkıyla hücum hattında dikkatleri üzerine çekti. Nottingham Forest ile oynanan rövanş maçında Kerem Aktürkoğlu'nun golünde asisti yapan genç forvet, ardından Süper Lig'de Antalyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK karşılaşmalarında fileleri havalandırdı. Böylece 3 maçlık süreçte 2 gol ve 1 asistlik üretim yakaladı.
Bu performans, genç oyuncunun kısa süre içinde taraftarın da dikkatini çekmesini sağladı. Hücum hattında yaşanan ayrılıkların ardından santrfor bölgesinde oluşan soru işaretleri, Sidiki Cherif'in son haftalardaki katkısıyla birlikte farklı bir boyuta taşındı. Genç futbolcu, aldığı süreleri doğrudan skora yansıtan isimlerden biri oldu.
SEZON SONU İÇİN KRİTİK KARAR
Fenerbahçe yönetimi, Sidiki Cherif ile ilgili planlamasını sezon sonuna göre şekillendirdi. Sarı-lacivertli kulüp, 4 milyon euro bedelle kiraladığı genç futbolcunun bonservisini sezon sonunda 18 milyon euro ödeyerek alacak. Böylece devre arasında kiralık olarak kadroya katılan oyuncu için kalıcı adım atılmış olacak.
Sözleşmedeki şartlardan biri de kısa süre içinde devreye girdi. Sidiki Cherif'in ilk 11'de çıktığı ilk maçın ardından zorunlu satın alma maddesi aktif hale geldi. Bu gelişmeyle birlikte genç golcünün geleceği konusunda kulübün yol haritası netleşti.
Anlaşmada ayrıca 3 milyon euroluk bonus maddesi de yer alıyor. Bu bonusların gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, Angers'e ilave ödeme yapacak. Böylece transferin toplam maliyeti performansa bağlı olarak daha da yükselebilecek.
HÜCUM HATTINDA YENİ DÖNEM
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yaşadığı santrfor değişimi, Sidiki Cherif'i kısa sürede takımın en dikkat çeken isimlerinden biri haline getirdi. Cenk Tosun, Jhon Duran ve Youssef En Nesyri ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattında yeni bir yapı kuran sarı-lacivertliler, genç oyuncuya önemli bir rol verdi.
Son maçlarda ortaya çıkan tablo, bu tercihin sahaya da yansımaya başladığını gösterdi. Hem asist katkısı hem de attığı gollerle öne çıkan Sidiki Cherif, özellikle son haftalarda takımın hücum akışına doğrudan etki eden oyuncular arasında yer aldı. Genç yaşına rağmen skor üretmesi, kulübün sezon sonu bonservis planını daha da önemli hale getirdi.
GAZİANTEP FK MAÇI SONRASI MESAJ
Sidiki Cherif, Gaziantep FK galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Genç futbolcu paylaşımında, "Bir sonraki turda yerimizi aldık. Haydi Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. Bu mesaj kısa sürede sarı-lacivertli taraftarların ilgisini gördü.
Taraftarların paylaşımın altına yaptığı olumlu yorumlar, genç oyuncunun son haftalarda oluşturduğu etkiyi bir kez daha ortaya koydu. Sahadaki yükselen performansını sosyal medyadaki etkileşimle de destekleyen Sidiki Cherif, Fenerbahçe'de sezonun kalan bölümü öncesi en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.
Fenerbahçe'de alınan son kararla birlikte gözler artık Sidiki Cherif'in sezonun geri kalanında sergileyeceği performansa çevrildi. Son 3 maçta ortaya koyduğu 2 gol ve 1 asistlik katkı sonrası genç golcü için yapılan plan, sarı-lacivertli kulübün hücum hattındaki gelecek kurgusunun da önemli parçalarından biri oldu.
ESKİ YILDIZ İÇİN BENFICA İLE DÜELLO
Fenerbahçe, yeni sezon planlamasında tanıdık bir isim için yeniden devreye girerken, sarı-lacivertli ekibin bu kez karşısına Benfica çıktı. Sezon başında yollarını ayırdığı Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Portekiz temsilcisiyle aynı oyuncu için yarışa giren Fenerbahçe'de transfer gündemi hareketlendi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre iki kulüp, Juventus forması giyen Filip Kostic'i kadrosuna katmak için nabız yokluyor.
Sarı-lacivertli ekip, 2024/25 sezonu başında İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirerek dünya futbolunda ses getiren bir adım atmıştı. Büyük beklentilerle göreve başlayan Portekizli teknik adamın Fenerbahçe macerası ise istenen şekilde ilerlemedi. Tecrübeli çalıştırıcının sarı-lacivertli kulüpteki dönemi kısa sürdü ve taraflar sezon içinde yollarını ayırdı.
MOURINHO AYRILIĞI SONRASI DİKKAT ÇEKEN GELİŞME
Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun yollarının ayrılmasının ardından dikkat çeken gelişme Benfica cephesinde yaşandı. Portekizli teknik adam, bu kez Fenerbahçe'nin Avrupa'da karşı karşıya geldiği Benfica'nın başına geçti. Böylece Mourinho ile sarı-lacivertli kulübün yolu farklı bir kulvarda yeniden kesişmiş oldu.
Transfer gündemine yansıyan son gelişme, bu kesişmenin saha dışındaki en çarpıcı örneklerinden biri haline geldi. Fenerbahçe ile Benfica'nın aynı futbolcuyu gündemine alması, gözleri bir anda Juventus cephesine çevirdi.
GÜNDEMDEKİ İSİM FILIP KOSTIC
İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe ile Benfica'nın Filip Kostic için devrede olduğu öne sürüldü. Juventus'ta forma giyen Sırp oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması transfer yarışını daha da dikkat çekici hale getirdi. Haberde, Torino ekibinin Kostic ile yeni sözleşme konusunda herhangi bir görüşme yapmadığı bilgisine yer verildi.
Bu tablo, deneyimli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirdi. Fenerbahçe'nin daha önce yakından tanıdığı Kostic için yeniden hamle hazırlığında olduğu belirtilirken, Benfica'nın da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Böylece sarı-lacivertli ekip ile Jose Mourinho'nun yeni takımı arasında transfer rekabeti oluştu.
FENERBAHÇE KOSTIC'İ YAKINDAN TANIYOR
Filip Kostic ismi Fenerbahçe için yabancı değil. Sırp futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımda kiralık olarak forma giydi ve takımın hücum organizasyonlarında önemli rol üstlendi. Özellikle kanat bindirmeleri, orta kalitesi ve üretken oyunu sayesinde dikkat çeken Kostic, Fenerbahçe forması altında etkili bir performans ortaya koydu.
Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 35 maça çıkan deneyimli oyuncu, 1 gol ve 9 asist üretti. Hücum hattına yaptığı katkıyla öne çıkan Kostic, takımın geniş alandaki etkinliğini artıran isimlerden biri oldu. Fenerbahçe'nin oyuncuyu yeniden gündemine almasının arkasında da bu tanıdık profilin bulunduğu değerlendiriliyor.
JUVENTUS PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Kostic, bu sezon Juventus formasıyla 20 karşılaşmada görev aldı. Sırp futbolcu bu maçlarda 3 gol atarken 1 de asist yaptı. Tecrübeli ismin sınırlı süreye rağmen skora katkı vermesi, Avrupa'dan ilgiyi canlı tuttu. Sözleşme durumunun netleşmemesi ise kulüplerin transfer planlarını hızlandıran en önemli etkenlerden biri olarak öne çıktı.
Hem Fenerbahçe'nin oyuncuyu daha önce kadrosunda kullanmış olması hem de Benfica'nın Mourinho yönetiminde yeni bir yapılanmaya gitmesi, bu transfer dosyasını daha da önemli hale getirdi. İki kulübün de kanat hattında tecrübeli ve üretken bir isim arayışında olması, Filip Kostic'i listenin üst sıralarına taşıdı.
TRANSFERDE YENİ RANDEVU
Fenerbahçe ile Benfica arasındaki bu rekabet, yalnızca bir transfer yarışı olmanın ötesinde dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin kısa süre önce birlikte çalıştığı Jose Mourinho'nun, şimdi aynı oyuncu için rakip kulübün başında yer alması transfer gündeminin en sıcak başlıklarından biri oldu.
Juventus'un yeni sözleşme konusunda adım atmaması, Filip Kostic dosyasını önümüzdeki günlerde daha da hareketlendirebilir. Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu yeniden kadroya katıp katmayacağı, Benfica'nın bu yarışta nasıl bir hamle yapacağı ve Juventus'un son kararı transfer sürecinin seyrini belirleyecek. Şimdilik görünen tablo, Filip Kostic için iki kulübün de devrede olduğu ve transfer yarışının giderek kızıştığı yönünde.