Fenerbahçe 'de transfer harekatı erkenden başladı ve sürüyor. Kanarya, iyi bir kadro kurmanın hayali ile hareket ederken en ufak bir hata yapmamak amacında.

YÖNETİMDEN FLAŞ HAMLE

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından oyunculara yönelik hakaret içeren davranışlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, 23 Şubat'ta oynanan karşılaşmanın ardından futbolcularına hakarette bulunduğu tespit edilen 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Kulüp ayrıca bu kişilere sezonun kalan bölümünde bilet satılmayacağını, kombine sahibi olanların ise kombinelerinin iptal edileceğini açıkladı.

Kasımpaşa mücadelesi sonrasında yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada, futbolcular soyunma odasına yönelirken Fenerium Alt D Blok merdivenlerinde bulunan bazı taraftarların oyunculara yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunduğunun belirlendiği ifade edildi. Yaşanan gelişmenin ardından kulüp bünyesindeki ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.