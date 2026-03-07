Başkanlık, bu tür yayınların kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine yol açabileceğini ifade etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CNN International tarafından yayımlanan sözde harita ve editoryal yaklaşım, Türkiye'ye ve bölgenin toplumsal gerçekliğine ilişkin yanıltıcı bir çerçeve sunmaktadır. Bu tür tasvirler, bölgedeki toplumsal çeşitliliği ve birlikte yaşama kültürünü göz ardı etmekte; kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine yol açabilecek nitelik taşımaktadır."

