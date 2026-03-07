CNN International'ın ABD-İsrail'in saldırıyla ilgili 5 Mart 2026 tarihli yayınında skandal bir haritaya yer verildi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"CNN International tarafından yayımlanan sözde harita ve editoryal yaklaşım, Türkiye'ye ve bölgenin toplumsal gerçekliğine ilişkin yanıltıcı bir çerçeve sunmaktadır. Bu tür tasvirler, bölgedeki toplumsal çeşitliliği ve birlikte yaşama kültürünü göz ardı etmekte; kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine yol açabilecek nitelik taşımaktadır."