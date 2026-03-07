CANLI YAYIN
CNN International'ın skandal Türkiye haritasına İletişim Başkanlığından tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CNN International'ın 5 Mart tarihli yayınında skandal bir harita kullanarak Türkiye'nin bir kısmını "Kürdistan" olarak lanse etmesine tepki gösterdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye’ye ve bölgenin toplumsal gerçekliğine ilişkin yanıltıcı bir çerçeve sunmaktadır. Bu tür tasvirler, bölgedeki toplumsal çeşitliliği ve birlikte yaşama kültürünü göz ardı etmekte; kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine yol açabilecek nitelik taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

  • CNN International'ın 5 Mart 2026 tarihli yayınında ABD-İsrail saldırısıyla ilgili skandal bir haritaya yer verildi.
  • İletişim Başkanlığı, CNN International tarafından yayımlanan haritanın Türkiye'ye ve bölgenin toplumsal gerçekliğine ilişkin yanıltıcı bir çerçeve sunduğunu açıkladı.
  • İletişim Başkanlığı, söz konusu tasvirlerin bölgedeki toplumsal çeşitliliği ve birlikte yaşama kültürünü göz ardı ettiğini belirtti.
  • Başkanlık, bu tür yayınların kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine yol açabileceğini ifade etti.

CNN International'ın ABD-İsrail'in saldırıyla ilgili 5 Mart 2026 tarihli yayınında skandal bir haritaya yer verildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CNN International tarafından yayımlanan sözde harita ve editoryal yaklaşım, Türkiye'ye ve bölgenin toplumsal gerçekliğine ilişkin yanıltıcı bir çerçeve sunmaktadır. Bu tür tasvirler, bölgedeki toplumsal çeşitliliği ve birlikte yaşama kültürünü göz ardı etmekte; kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine yol açabilecek nitelik taşımaktadır."

