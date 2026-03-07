Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi.
Mücadelenin tek golünü 39. dakikada Victor Osimhen attı. İkinci devrede ise Leroy sane kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü. Abdülkerim Bardakcı da sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Galatasaray 3 puanla sahadan ayrılırken gelecek hafta Başakşehir'i ağırlayacak. Uzun bir süre sonra yenilen Kartal ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Olaitan, ceza sahası sol çaprazından yayın içindeki Asllani'ye pasını çıkardı. Asllani'nin kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta top, az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada ceza sahası dışından Sara'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
39. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin sağ iç koridordan kale önüne yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Osimhen, topu filelere gönderdi: 0-1.
Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.
48. dakikada savunmadan seken topu sağ çaprazdan gelişine kaleye gönderen Cerny'nin sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Sağ kanatta Galatasaraylı Sane ile Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın mücadelesinde siyah-beyazlı futbolcu yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarındaki monitörde inceleyen hakem Ozan Ergün, Sane'nin Rıdvan'a yaptığı müdahaleye kırmızı kartını çıkardı.
69. dakikada Murillo'nun sağ kanatta son çizgiden içeriye çevirdiği top savunmaya çarpıp Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Hafif sağ çaprazdan Orkun'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
71. dakikada sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde Cerny'nin yayın gerisine çıkardığı topa Orkun Kökçü'nün gelişine şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
77. dakikada Galatasaray atağında Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın dokunduğu top Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Barış'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, açıyı kapatarak meşin yuvarlağı engelledi.
90+7. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Ndidi'nin kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbide kadroda önemli tercihler yaptı. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli çalıştırıcısı, son lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe giderek Tüpraş Stadı'ndaki kritik mücadelede sahaya farklı bir dizilişle çıktı.
Süper Lig'de 24 haftalık bölümde 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 58 puanla haftaya lider girdi. Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alırken, ligin 25. haftasında son 13 lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş'a konuk oldu.
CİMBOM'UN İLK 11'İ
Galatasaray, derbiye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey yer aldı.
DERBİYE FARKLI KADRO
Okan Buruk, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta rotasyonlu bir kadro tercih etmişti. Tecrübeli teknik adam, ligde oynanan son Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'ine kıyasla Beşiktaş derbisinde 4 farklı isme görev verdi.
Sarı-kırmızılı teknik heyet, ligde 3-1 kazanılan Alanyaspor maçında ilk 11'de oynayan Eren Elmalı, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey'u kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Mario Lemina forma şansı buldu. Böylece Galatasaray, derbiye daha güçlü bir ana kadroyla çıkmayı tercih etti.
ABDÜLKERİM 2 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ
Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, iki maçlık aranın ardından yeniden ilk 11'de sahaya çıktı. Son 4 sezonda takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan tecrübeli stoper, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda art arda oynanan Corendon Alanyaspor maçlarında dinlendirilmişti.
Galatasaray kariyerinde ilk kez üst üste 2 karşılaşmada forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş derbisiyle yeniden ilk 11'e döndü. Sarı-kırmızılı takımın savunmadaki önemli isimlerinden biri olan deneyimli oyuncunun dönüşü, kritik maç öncesinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.
SALLAI İLK 11'DE, YUNUS KULÜBEDE
Galatasaray'da son iki maçın kadrosunda yer almayan Roland Sallai ile Yunus Akgün de derbide yeniden kadroya dahil edildi. Ağrıları nedeniyle Alanyaspor ile oynanan lig ve kupa maçlarında forma giyemeyen Sallai, Beşiktaş karşısında doğrudan ilk 11'de görevlendirildi.
GALATASARAY TARAFTARINA İFTARLIK İKRAM
Galatasaray yönetimi, Tüpraş Stadı'ndaki derbide deplasman tribününde yer alan taraftarlara iftarlık dağıttı. Sarı-kırmızılı ekibi karşılaşmada yaklaşık 2 bin taraftar destekledi. Yönetim, deplasmana gelen taraftarların oruçlarını açabilmesi için tribünde ikramda bulundu.
Kulüp yönetimi ayrıca deplasman tribününde bütünlüğün sağlanması amacıyla taraftarlara kırmızı atkı hediye etti.
OZAN ERGÜN YÖNETTİ
Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. TÜPRAŞ Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan derbi mücadelede hakem Ozan Ergün görev yaptı. Karşılaşmada Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mustafa Savranlar üstlendi.
SERGEN YALÇIN'DAN DA 4 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda 4-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekipte Djalo, Yasin Özcan, Salih Uçan ve Milot Rashica kulübeye çekilirken, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani ve Vaclav Cerny ilk 11'de forma şansı buldu.
Kalede Ersin Destanoğlu'na görev veren Sergen Yalçın, savunma hattını Murillo, Agbadou, Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'dan kurdu. Orta alanda Wilfried Ndidi ile Kristjan Asllani'ye görev verilirken, hücum hattının sağında Vaclav Cerny, merkezde Orkun Kökçü, sol kanatta ise Junior Olaitan yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte ileri uçta Hyeon-gyu Oh sahaya çıktı.
İDEALE DÖNÜŞ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maçta sahaya sürdüğü kadroda dikkat çeken hamleler yaptı. Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor karşısında görev alan isimlerden 4'ünü değiştiren deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray karşısında daha farklı bir ilk 11 tercih etti.
Siyah-beyazlı teknik heyet, özellikle savunma ve orta saha hattında yaptığı dokunuşlarla derbiye özel bir plan ortaya koydu.
SAVUNMADA UDUOKHAI TERCİHİ
Beşiktaş'ta derbi öncesi en dikkat çeken detaylardan biri savunma tandeminde yaşanan değişim oldu. Sergen Yalçın, savunmanın merkezinde Emmanuel Agbadou'nun yanında Felix Uduokhai'ye forma verdi. Böylece siyah-beyazlı ekip, Galatasaray karşısında savunmanın ortasında farklı bir ikiliyle sahaya çıktı.
Transfer döneminin ardından savunmada Agbadou'nun yanında zaman zaman Emirhan Topçu, Tiago Djalo ve Uduokhai görev yapmıştı. Galatasaray karşısında tercihini Alman stoperden yana kullanan Sergen Yalçın, derbinin savunma planını bu ikili üzerine kurdu.
7 İSMİN İLK DERBİ HEYECANI
Beşiktaş'ta 7 futbolcu Galatasaray derbisi heyecanını ilk kez yaşadı. İlk 11'de sahaya çıkan Murillo, Agbadou, Asllani, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk kez Galatasaray'a karşı mücadele etti.
DERBİ KAPALI GİŞE OYNANDI
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki kritik mücadele kapalı gişe oynandı. Biletler satışa çıkar çıkmaz kısa süre içinde tükenirken, siyah-beyazlı taraftarlar TÜPRAŞ Stadyumu'nun tribünlerini tamamen doldurdu. Karşılaşma öncesinde tribünlerde yoğun bir coşku yaşandı.
Beşiktaşlı taraftarlar maç saatine kadar takımlarına büyük destek verirken, Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan deplasman tribününü tamamen doldurdu. Yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, derbiyi stadyumdan takip etti.
DERBİYE ÖZEL KOREOGRAFİ
Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisi öncesinde tribünlerde özel bir koreografiye imza attı. Kuzey Tribün'de açılan pankarta "1903'ten beri kral biziz bu alemde" ifadeleri yazıldı. Doğu Tribün'de ise "Ne bir heves, ne bir tutku" pankartı yer aldı.
Doğu Alt Tribün'de hazırlanan koreografide ise elinde Beşiktaş atkısı tutan bir çocuğun görseline yer verildi. Tribünlere dağıtılan siyah-beyaz bayraklarla birlikte stadyumda güçlü bir görsel atmosfer oluşturuldu. Karşılaşma öncesinde ortaya çıkan görüntü, derbinin en dikkat çeken anlarından biri oldu.
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ UNUTULMADI
Derbi öncesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de stadyumda özel şekilde yer aldı. Futbolcular seremoniye "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı. Bu görüntü, karşılaşma öncesinde dikkat çeken detaylardan biri oldu.
OSIMHEN ÖNE GEÇİRDİ
Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanına çıkan Galatasaray, derbinin 39. dakikasında öne geçti. Sarı-kırmızılı ekipte fileleri havalandıran isim Victor Osimhen oldu. Nijeryalı yıldız, kritik maçta attığı golle takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da oyunda dengeyi bozmak için fırsat ararken, Galatasaray aradığı golü ilk yarının son kısmında buldu. Hücum hattındaki etkili isimlerden Victor Osimhen, 39. dakikada topu ağlara göndererek derbinin skorunu değiştirdi. Bu golle birlikte sarı-kırmızılılar zorlu deplasmanda avantajı eline geçirdi.
DERBİDE DE SAHNEDE
Galatasaray adına maçın kilidini açan gol Victor Osimhen'den geldi. Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş karşısında kaydettiği golle bu sezon derbilerdeki ilk gol sevincini yaşadı. Kritik mücadelede sorumluluk alan yıldız oyuncu, takımının hücumdaki en etkili isimlerinden biri olmayı sürdürdü.
Osimhen'in golü, Galatasaray'ın maçtaki hücum planının sonuç verdiği an olarak öne çıktı. İlk yarının son bölümünde gelen bu gol, sarı-kırmızılı ekibin skor üstünlüğünü ele geçirmesini sağladı.
Ayrıca üst üste 8. maçta da gol katkısı sundu.
SÜPER LİG'DE GOL SAYISINI 11'E ÇIKARDI
Victor Osimhen, Beşiktaş filelerine gönderdiği topla Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını da 11'e yükseltti. Nijeryalı yıldız, lig maratonunda takımına skor katkısı vermeye devam ederken derbide attığı golle istatistiğini daha da geliştirdi.
CİMBOM PENALTI BEKLEDİ
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin 20. dakikasında penaltı beklentisiyle hakeme itiraz etti. Sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdiği pozisyonda yerde kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcular penaltı kararı beklerken oyun devam etti.
Pozisyonun hemen ardından Galatasaraylı oyuncular hakem Ozan Ergün'e yoğun itirazda bulundu. Ceza sahası içinde yaşanan müdahale sonrası sarı-kırmızılı takım, kararın penaltı olması gerektiğini savundu. Ancak hakem oyunu sürdürdü ve pozisyon için doğrudan penaltı noktasını göstermedi.
BEŞİKTAŞ'TAN KIRMIZI KART İTİRAZI
Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide siyah-beyazlıların kırmızı kart beklediği pozisyon, mücadelenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin 29. dakikada Asllani'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Ozan Ergün sarı kartına başvurdu. Bu karar, Beşiktaş cephesinde büyük tepki çekti.
Karşılaşmanın 29. dakikasında yaşanan pozisyonda Leroy Sane'nin müdahalesinin ardından Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet doğrudan kırmızı kart beklentisi içine girdi. Siyah-beyazlılar, pozisyonun kart renginin değişmesi gerektiği yönünde yoğun itirazlarda bulundu. Ancak hakem Ozan Ergün sahadaki ilk değerlendirmesini değiştirmedi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı takımın milli savunmacısı, mücadelenin 71. dakikasında hakem Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla birlikte Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Başakşehir karşılaşmasında forma giyme şansını kaybetti.
Derbinin ikinci yarısında yaşanan pozisyonda sarı kart gören tecrübeli stoper, kart sınırında bulunması nedeniyle cezalı duruma düştü.
HASRET YİNE DİNMEDİ
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda galibiyet alamayan Beşiktaş, bu hasreti sarı-kırmızılılarla oynadığı ikinci müsabakada da sonlandıramadı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Bu sonuçla siyah-beyazlıların büyük maçlardaki galibiyet hasreti de devam etti. Beşiktaş, ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda da 3 puana uzanamamıştı. İkisi de deplasmanda olmak üzere Galatasaray ile 1-1 ve Trabzonspor'la da 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe'ye ise sahasında 3-2 mağlup olmuştu.
NAMAĞLUP SERİ BİTTİ
Trendyol Süper Lig'de 13 ve Türkiye Kupası'nda da 4 olmak üzere oynadığı son 17 maçta mağlup olmayan Beşiktaş'ın bu serisi, Galatasaray müsabakasıyla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Bu karşılaşmaya kadar siyah-beyazlı ekip, ligde 13 ve Türkiye Kupası'nda 4 olmak üzere oynadığı son 17 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Kartal'ın bu namağlup serisi derbide sona erdi.
Beşiktaş, Galatasaray karşılaşmasına kadar Süper Lig'de; Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor'u mağlup etti. Siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile ise berabere kaldı. Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken, Kocaelispor ile puanları paylaştı.
BURUK'UN 5. ZAFERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş'a karşı 9. derbisine çıkarken, 5. galibiyetini kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Beşiktaş ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıları 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, siyah-beyazlılarla bu maçla birlikte 9. kez karşılaştı. Müsabakadan Galatasaray 1-0 galip ayrılırken, Buruk da Kartal'a karşı 5. galibiyetini elde etti. Diğer maçların 3'ünü Beşiktaş kazanırken, 1 maç da berabere sona ermişti.
Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray ile rakip oldu. Buruk'un takımları, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.
SERGEN YALÇIN'A KARŞI 3. GALİBİYET
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a karşı 3. galibiyetini elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile mücadele etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu karşılaşmayla birlikte 11. kez rakip oldu. Derbiden galip ayrılan Buruk, Yalçın'a karşı 3. galibiyetini elde etti. Diğer maçlarda Sergen Yalçın 5 defa kazanırken, 3 maç da berabere sona ermişti.
İki teknik adam ayrıca derbide 2. kez kozlarını paylaştı.