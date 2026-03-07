Beşiktaş'ta 7 futbolcu Galatasaray derbisi heyecanını ilk kez yaşadı. İlk 11'de sahaya çıkan Murillo, Agbadou, Asllani, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk kez Galatasaray'a karşı mücadele etti.

Beşiktaşlı taraftarlar maç saatine kadar takımlarına büyük destek verirken, Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan deplasman tribününü tamamen doldurdu. Yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, derbiyi stadyumdan takip etti.

DERBİYE ÖZEL KOREOGRAFİ

Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisi öncesinde tribünlerde özel bir koreografiye imza attı. Kuzey Tribün'de açılan pankarta "1903'ten beri kral biziz bu alemde" ifadeleri yazıldı. Doğu Tribün'de ise "Ne bir heves, ne bir tutku" pankartı yer aldı.

Doğu Alt Tribün'de hazırlanan koreografide ise elinde Beşiktaş atkısı tutan bir çocuğun görseline yer verildi. Tribünlere dağıtılan siyah-beyaz bayraklarla birlikte stadyumda güçlü bir görsel atmosfer oluşturuldu. Karşılaşma öncesinde ortaya çıkan görüntü, derbinin en dikkat çeken anlarından biri oldu.