Baş şüpheli İsmail Kaani idam mı edildi? Haniye, Nasrallah, Hamaney… 3. Suikastın ardından yine kayboldu

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail-ABD saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından oklar yine Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’ye döndü. Kaani, Haniye ve Nasrallah suikastlarından da son anda kurtulmuş ve özellikle Nasrallah’ın ölümünün ardından bir süre ortadan kaybolurken hakkındaki “İsrail ajanı” iddiaları alevlenmişti. Hamaney’in ölümünün ardından Kaani tekrar ortadan kaybolurken bu kez idam edildiği öne sürülüyor.

  • İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü ABD-İsrail saldırısından dakikalar önce olay yerinden ayrılarak hayatta kaldı.
  • Kaani hakkında İsrail ajanlığı yaptığı ve rejim tarafından idam cezasına çarptırıldığı iddiaları ortaya atıldı.
  • Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin'in öldürülmesinin ardından Kaani'ye yönelik şüpheler artmıştı.
  • Kaani, Ekim 2024'te bir İsrail saldırısından sonra ortadan kaybolmuş ve Hamaney'in gözetimindeki kişiler tarafından sorgulandığı iddia edilmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutunda öldürülmesinin ardından gözler daha önce de hainlikle suçlanan İran'ın en üst düzey komutanı İsmail Kaani'nin üzerinde.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Fotoğraflar: Takvim, AFP, Reuters

Önce Haniye sonra Nasrallah

Şehit Hamas lideri İsmail Haniye'nin ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve varisi Haşim Safiyuddin'in da İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi ile Kaani'ye yönelik şüpheler artmıştı.

ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Kaani'nin Ekim 2024'te bir sığınağa yönelik İsrail saldırısında, Nasrallah'ın varisi Haşim Safiyuddin ile birlikte hayatını kaybettiği düşünülüyordu.İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin ortadan kaybolduğu kısa sürede anlaşıldı. Kaani'nin İsrail ajanlığı şüphesiyle Hamaney'in doğrudan gözetimi altındaki kişiler tarafından sorgulandığı da iddia edilmişti.

New York Times gazetesi, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başkent Tahran'daki yerleşkesine ait ilk uydu görüntüsünü yayımladı

HAMANEY SALDIRISINDAN DA SON ANDA KURTULDU

Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında ölümünün ardından oklar yeniden Kaani'ye döndü zira Kaani, saldırıdan sağ çıkan tek isim oldu. Kaani'nin, Hamaney'in öldüğü toplantıdan erken ayrıldığı ve bu şekilde hayatının kurtulduğu bilinirken hakkındaki iddialar da alevlendi.

İsmail Kaani

KAANİ İDAM MI EDİLDİ?

Kaani'den yine haber alınamazken köstebek olarak tespit edildiğine dair söylentiler de yayıldı. İddiaya göre Kaani, rejim tarafından idam cezasına çarptırıldı.

"DOKUZ CANLI ADAM"

Yıllardır şüphelerin baş odağı olan Kaani, bir şekilde hayatta kalmayı başarmış ve bu sayede "Dokuz Canlı Adam" lakabını kazanmıştı.

İsrail füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla yerle bir edilen bölgelerden gizemli bir şekilde ayrıldıktan kısa bir süre sonra, sorgu görevlilerini birkaç kez masumiyetine ikna ettiği bildiriliyor.

Kaani, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yerine geçti ve Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı oldu. Kudüs Gücü, İran'ın yurt dışı operasyonlarından sorumlu birimi olup Orta Doğu genelinde "Direniş Ekseni"ni kurmak, silahlandırmak ve koordine etmekle görevli.

PATLAMALARDAN HEMEN ÖNCE OLAY YERİNDEN AYRILDI

Arap medyasında yayımlanan haberlere göre Kaani, ABD-İsrail saldırılarının başladığı cumartesi günü Hamaney'in hayatını kaybettiği patlamalardan dakikalar önce olay yerinden ayrılmıştı.

