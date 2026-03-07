İsmail Kaani

KAANİ İDAM MI EDİLDİ?

Kaani'den yine haber alınamazken köstebek olarak tespit edildiğine dair söylentiler de yayıldı. İddiaya göre Kaani, rejim tarafından idam cezasına çarptırıldı.

"DOKUZ CANLI ADAM"

Yıllardır şüphelerin baş odağı olan Kaani, bir şekilde hayatta kalmayı başarmış ve bu sayede "Dokuz Canlı Adam" lakabını kazanmıştı.

İsrail füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla yerle bir edilen bölgelerden gizemli bir şekilde ayrıldıktan kısa bir süre sonra, sorgu görevlilerini birkaç kez masumiyetine ikna ettiği bildiriliyor.

Kaani, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yerine geçti ve Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı oldu. Kudüs Gücü, İran'ın yurt dışı operasyonlarından sorumlu birimi olup Orta Doğu genelinde "Direniş Ekseni"ni kurmak, silahlandırmak ve koordine etmekle görevli.

PATLAMALARDAN HEMEN ÖNCE OLAY YERİNDEN AYRILDI

Arap medyasında yayımlanan haberlere göre Kaani, ABD-İsrail saldırılarının başladığı cumartesi günü Hamaney'in hayatını kaybettiği patlamalardan dakikalar önce olay yerinden ayrılmıştı.