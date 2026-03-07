CANLI YAYIN
Geri

Son dakika: MSB kaynakları açıkladı: KKTC’nin güvenliği için F-16 seçeneği masada

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre bölgede devam eden ABD/İsrail-İran gerilimi nedeniyle kademeli planlamalar devreye alındı. Bu kapsamda KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirildiği vurgulandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: MSB kaynakları açıkladı: KKTC’nin güvenliği için F-16 seçeneği masada
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne F-16 savaş uçağı konuşlandırılmasının değerlendirildiğini açıkladı.
  • Türkiye'nin bu adımı, Yunanistan ve Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Akrotiri İngiliz Üssü'nün güvenliği için bölgeye askeri varlık gönderme kararlarının ardından geldi.
  • GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşerek askeri destek talebinde bulundu.
  • Bölgedeki askeri hareketlilik, İran-İsrail gerilimi sırasında GKRY'deki Akrotiri Üssü'ne yönelik bir insansız hava aracı saldırısı düzenlenmesinin ardından arttı.

Doğu Akdeniz'de artan askeri hareketlilik ve bölgedeki gerilim, Kıbrıs hattında yeni güvenlik adımlarını gündeme getirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin sağlanması amacıyla kademeli planlamaların devreye alındığını ve F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirilen seçeneklerden biri olduğunu açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada,"Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir"ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: MSB kaynakları açıkladı: KKTC’nin güvenliği için F-16 seçeneği masada-2

DOĞU AKDENİZ'DE ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

Türkiye'nin bu değerlendirmeyi gündeme alması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) çevresinde son günlerde artan askeri hareketlilikle birlikte dikkat çekti. Yunanistan geçtiğimiz günlerde, GKRY'de bulunan Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü'nün korunması amacıyla bölgeye iki fırkateyn ve iki F-16 savaş uçağı göndereceğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından Fransa da söz konusu İngiliz üssünün güvenliği gerekçesiyle GKRY açıklarına bir fırkateyn konuşlandıracağını duyurmuştu.

Son dakika: MSB kaynakları açıkladı: KKTC’nin güvenliği için F-16 seçeneği masada-3

RUM YÖNETİMİ AVRUPA'DAN DESTEK İSTEDİ

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Hristodulidis'in Fransız liderden bölgeye askeri destek talep ettiği ifade edildi.

Aynı gün Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile de temas kuran Hristodulidis'in Almanya'dan Kıbrıs'a bir fırkateyn konuşlandırmasını istediği öne sürüldü. Alman hükümetinin söz konusu talebe ilişkin değerlendirmesinin sürdüğü ve yakın zamanda karar açıklanmasının beklendiği bildirildi.

Son dakika: MSB kaynakları açıkladı: KKTC’nin güvenliği için F-16 seçeneği masada-4

AKROTİRİ ÜSSÜ HEDEF ALINMIŞTI

Bölgedeki askeri hareketlilik, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonrasında daha da arttı. Bu süreçte GKRY'de bulunan Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü'nün de hedef alındığı belirtilmişti.

GKRY yönetimi, üs bölgesine yönelik bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleştiğini doğrulamış, İran yapımı olduğu belirtilen bir İHA'nın düşürüldüğünü ve olayda sınırlı maddi hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

Doğu Akdeniz'de gerilimin yükseldiği bir dönemde GKRY çevresinde Yunanistan ve Avrupa ülkelerinin askeri varlık artırma hamleleri gündeme gelirken, Türkiye'nin de KKTC'nin güvenliği için F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasını değerlendirmesi bölgedeki dengeler açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler