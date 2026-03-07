AKROTİRİ ÜSSÜ HEDEF ALINMIŞTI

Bölgedeki askeri hareketlilik, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonrasında daha da arttı. Bu süreçte GKRY'de bulunan Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü'nün de hedef alındığı belirtilmişti.

GKRY yönetimi, üs bölgesine yönelik bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleştiğini doğrulamış, İran yapımı olduğu belirtilen bir İHA'nın düşürüldüğünü ve olayda sınırlı maddi hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

Doğu Akdeniz'de gerilimin yükseldiği bir dönemde GKRY çevresinde Yunanistan ve Avrupa ülkelerinin askeri varlık artırma hamleleri gündeme gelirken, Türkiye'nin de KKTC'nin güvenliği için F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasını değerlendirmesi bölgedeki dengeler açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.