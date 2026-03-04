Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaş Ramazan ayının manevi atmosferini yaşarken, CHP'li isimlerden gelen Ramazan ayını hedef alan skandal açıklamalar yeniden tartışma konusu oldu. TBMM'de kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Süreyya Öneş Derici, okullarda düzenlenen Ramazan etkinliklerini hedef alarak dini değerler üzerinden skandal ifadeler kullandı.
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP'li Derici, iktidar sıralarına hitaben yaptığı konuşmada okullarda gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerini eleştirdi. Çocuklara dini yönlendirme yapıldığını öne süren Derici şu ifadeleri kullandı:
"Bakınız sayın iktidar vekilleri; çocuklarımıza Selefi yeminleri okutamazsınız. Çocuklarımıza dini veya siyasi yönlendirmelerde bulunamazsınız. Laiklik ilkesini savunan insanlar, sizin rahatsız olmak bir yana hesap vermeniz gereken büyük bir kitledir."
Türkiye'nin laik bir hukuk devleti olduğunu söyleyen Derici, konuşmasında şu sözlere de yer verdi:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti arkadaşlar; bir İslam devleti değildir. Bu ülke asla, asla bir İslam devleti olmayacaktır. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ilelebet yaşayacaktır."
CHP'Lİ ÖZÇAĞDAŞ'TAN KUR'AN KURSLARINA "NE İDİĞİ BELİRSİZ YAPILAR" ÇIKIŞI
CHP'de dini ve eğitim politikaları üzerinden yapılan açıklamalar daha önce de gündem olmuştu. Geçtiğimiz şubat ayında CHP'nin eğitim politikalarından sorumlu ismi Suat Özçağdaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alan ifadeler kullanmıştı.
Özçağdaş, hükümetin eğitim politikalarını eleştirirken söz konusu kurslar için "ne idiği belirsiz yapılar" ifadesini kullanarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın cemaat ve tarikatların önünü açtığını öne sürmüştü.
ÖZGÜR ÖZEL'İN RAMAZAN SÖZLERİ DE TARTIŞMA YARATMIŞTI
Ramazan ayına ilişkin tartışma yaratan bir başka olay da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da bir su arıtma tesisi açılışında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.
Özel, törende CHP'li İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile yaşadığı diyaloğu anlatırken, arıtılan suyun ilk bardağını içmesini istediğini söyledi. Aslan'ın oruçlu olduğunu belirtmesine rağmen "içmesi gerektiğini" söylediğini ifade eden Özel'in sözleri de Ramazan ayındaki hassasiyetler açısından eleştirilmişti.
RAMAZAN ETKİNLİKLERİNE VELİLERDEN YOĞUN DESTEK
Öte yandan okullarda Ramazan ayına yönelik gerçekleştirilen etkinliklere velilerden yoğun destek gelmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan başvurularda birçok veli, Ramazan'ın paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerlerini çocuklara aktaran etkinliklerden memnuniyet duyduklarını ifade etmişti.
Başvurularda söz konusu etkinliklerin öğrencilerin milli ve manevi gelişimine katkı sağladığı vurgulanmış, bu tür programların artırılması yönünde talepler dile getirilmişti.
Ramazan ayının toplumda geniş bir karşılık bulduğu bir dönemde CHP'li isimlerden gelen açıklamalar ise vatandaşlardan büyük tepki aldı.