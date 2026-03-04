Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP İstanbul Milletvekili Süreyya Öneş Derici, TBMM'de yaptığı konuşmada okullardaki Ramazan etkinliklerini eleştirerek Türkiye'nin bir İslam devleti olmadığını belirtti.

CHP'nin eğitim politikalarından sorumlu ismi Suat Özçağdaş, daha önce 4-6 yaş Kur'an kurslarını "ne idiği belirsiz yapılar" olarak nitelendirmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, oruçlu bir belediye başkanvekilinden su içmesini istediğini anlatması da tartışmalara neden olmuştu.

Veliler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptıkları başvurularla okullardaki Ramazan etkinliklerine destek verdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaş Ramazan ayının manevi atmosferini yaşarken, CHP'li isimlerden gelen Ramazan ayını hedef alan skandal açıklamalar yeniden tartışma konusu oldu. TBMM'de kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Süreyya Öneş Derici, okullarda düzenlenen Ramazan etkinliklerini hedef alarak dini değerler üzerinden skandal ifadeler kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP'li Derici, iktidar sıralarına hitaben yaptığı konuşmada okullarda gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerini eleştirdi. Çocuklara dini yönlendirme yapıldığını öne süren Derici şu ifadeleri kullandı: "Bakınız sayın iktidar vekilleri; çocuklarımıza Selefi yeminleri okutamazsınız. Çocuklarımıza dini veya siyasi yönlendirmelerde bulunamazsınız. Laiklik ilkesini savunan insanlar, sizin rahatsız olmak bir yana hesap vermeniz gereken büyük bir kitledir." Türkiye'nin laik bir hukuk devleti olduğunu söyleyen Derici, konuşmasında şu sözlere de yer verdi: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti arkadaşlar; bir İslam devleti değildir. Bu ülke asla, asla bir İslam devleti olmayacaktır. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ilelebet yaşayacaktır."