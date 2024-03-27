Verem tedavisi yarım bırakılmaz

Halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz, bir bakterinin solunum yollarından vücuda girmesiyle başta akciğerde olmak üzere yaygın iltihap gelişmesine yol açıyor.

Vücuttaki diğer bölgeleri de etkileyebiliyor. HIV/AIDS'e göre 2 kat fazla ölüme neden oluyor. Tüberküloza yakalananların yüzde 90'ını yetişkinler oluşturuyor. Dünyada her yıl 10 milyondan fazla insan bu hastalığa yakalanıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler, 2030'a kadar tüberkülozu bitirmek için acil harekete geçme çağrısı yapıyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Karaman, tüberküloz tedavisinin 6 aydan başlayıp 20 aya kadar uzayabildiğini söyleyerek sürenin bazı hastalara uzun geldiğine dikkat çekiyor. Tedaviyi yarıda bırakan hastaların bulaş oranını artırdığını söylüyor.