İSRAİL LÜBNAN'A SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

YASAL SÜRE 1 MAYIS'TA DOLUYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonları için Kongre onayı olmadan hareket edebileceği 60 günlük yasal süre 1 Mayıs’ta doluyor.

ABD’de şimdi en büyük tartışma ise bu tarihten sonra operasyonların devam edip edemeyeceği. Yasaya göre Trump Kongre’den onay almalı aksi halde askerleri çekmek zorunda kalabilir.

Ancak geçmişte başkanların bu yasayı farklı hukuki yollarla aşabildiği ve Trump’ın da benzer yöntemlere başvurabileceği belirtiliyor.

Sahada gerilim sürüyor, ateşkese rağmen karşılıklı hamleler devam ediyorken savaşın ABD içinde siyasi baskı oluşturduğu ifade ediliyor.