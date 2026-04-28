İSRAİL LÜBNAN'A SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Pakistan'daki ABD ve İran arasındaki 2. tur barış müzakereleri de çıkmaza girdi. İsrail ise Lübnan'da saldırılara devam ediyor.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sabah saatlerinde hava saldırılarına devam etti.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Doğu Zavter beldesine 3 hava saldırısı düzenledi.
İsrail askerleri Bint Cubeyl ilçesindeki el-Mehniyye Mahallesi'ne ağır silahlarla yoğun şekilde ateş açtı.
Ayrıca, İsrail savaş uçakları Sur kenti ve çevresi üzerinde alçak uçuş yaparken, insansız hava aracı da başkent Beyrut ve Dahiye bölgesi üzerinde görüldü.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonları için Kongre onayı olmadan hareket edebileceği 60 günlük yasal süre 1 Mayıs’ta doluyor.
ABD’de şimdi en büyük tartışma ise bu tarihten sonra operasyonların devam edip edemeyeceği. Yasaya göre Trump Kongre’den onay almalı aksi halde askerleri çekmek zorunda kalabilir.
Ancak geçmişte başkanların bu yasayı farklı hukuki yollarla aşabildiği ve Trump’ın da benzer yöntemlere başvurabileceği belirtiliyor.
Sahada gerilim sürüyor, ateşkese rağmen karşılıklı hamleler devam ediyorken savaşın ABD içinde siyasi baskı oluşturduğu ifade ediliyor.
Pakistan'daki ABD ve İran arasındaki 2. tur barış müzakereleri karşılıklı restleşmeyle çıkmaza girdi. ABD Başkanı Trump, ABD heyetinin İslamabad'a gitmesini istemedi. İran 'Dayatma var, görüşme böyle devam etmez' dedi. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları başlattığını duyurdu. Hizbullah İsrail ile doğrudan müzakereleri reddederken İran ABD'ye müzakere resti çekti. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, "Eğer ABD akıllıca davranmak istiyorsa, İran'ın müzakerelerdeki şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yok." dedi. Öte yandan Beyaz Saray, İran'ın yeni teklifi hakkında Trump'ın ekibiyle görüştüğünü açıkladı.