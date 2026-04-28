Derbide alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de yönetim, teknik yapılanmaya yönelik kritik bir karar aldı. Yapılan toplantılar sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Sezonun kalan bölümünde takımın başında Zeki Murat Göle'nin görev yapacağı belirtildi.
YENİ HOCA İÇİN İKİ ADAY
Teknik direktörlük koltuğu için adaylar da netleşmeye başladı. Kulüp gündeminde Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri öne çıktı. Yönetimin, yeni teknik direktör konusunda nihai kararı seçim sürecinin ardından göreve gelecek başkanla birlikte vereceği ifade edildi.
GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLADI
Kalan haftalarda geçici teknik sorumlu olarak görev yapacak Zeki Murat Göle'nin, takımın sezonu tamamlamasını sağlayacağı aktarıldı. Öte yandan Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'ın yeniden göreve gelmeye sıcak baktıkları bilgisi paylaşıldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör tercihi seçim sürecinin ardından netleşecek. Yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte teknik kadro yapılanmasının yeniden şekillendirilmesi planlanıyor.