Fenerbahçe'de Tedesco yerine 2 aday! Aykut Kocaman ve İsmail Kartal

Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı. Ligin kalan 3 haftasında takımın başında Zeki Murat Göle olacak. Kulüp gündeminde teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri öne çıktı.

  • Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollarını ayırdı.
  • Sezonun kalan bölümünde takımın başında Zeki Murat Göle görev yapacak.
  • Yeni teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman ve İsmail Kartal öne çıkıyor.
  • Yönetim, yeni teknik direktör kararını seçim sonrası belirlenecek başkanla birlikte verecek.
  • Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'ın göreve dönmeye sıcak baktıkları belirtildi.

Derbide alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de yönetim, teknik yapılanmaya yönelik kritik bir karar aldı. Yapılan toplantılar sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sezonun kalan bölümünde takımın başında Zeki Murat Göle'nin görev yapacağı belirtildi.

Aykut Kocaman, göreve talip olduğunu açıklamıştı.
YENİ HOCA İÇİN İKİ ADAY

Teknik direktörlük koltuğu için adaylar da netleşmeye başladı. Kulüp gündeminde Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri öne çıktı. Yönetimin, yeni teknik direktör konusunda nihai kararı seçim sürecinin ardından göreve gelecek başkanla birlikte vereceği ifade edildi.

Tedesco'dan önce İsmail Kartal ile görüşülmüştü.
GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLADI

Kalan haftalarda geçici teknik sorumlu olarak görev yapacak Zeki Murat Göle'nin, takımın sezonu tamamlamasını sağlayacağı aktarıldı. Öte yandan Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'ın yeniden göreve gelmeye sıcak baktıkları bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör tercihi seçim sürecinin ardından netleşecek. Yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte teknik kadro yapılanmasının yeniden şekillendirilmesi planlanıyor.

