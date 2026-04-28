Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'ın göreve dönmeye sıcak baktıkları belirtildi.

Derbide alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de yönetim, teknik yapılanmaya yönelik kritik bir karar aldı. Yapılan toplantılar sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sezonun kalan bölümünde takımın başında Zeki Murat Göle'nin görev yapacağı belirtildi.

Aykut Kocaman, göreve talip olduğunu açıklamıştı.

YENİ HOCA İÇİN İKİ ADAY Teknik direktörlük koltuğu için adaylar da netleşmeye başladı. Kulüp gündeminde Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri öne çıktı. Yönetimin, yeni teknik direktör konusunda nihai kararı seçim sürecinin ardından göreve gelecek başkanla birlikte vereceği ifade edildi.