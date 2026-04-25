A.B.İ.'de 24 saatlik geri sayım! Hancıoğlu ailesinde ölüm saati: Her adımda yeni tehlike

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.’de bu akşam nefesler tutuluyor. Yeni bölümde Doğan, Şimşek’in ölüm tehdidiyle ailesini korumak için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişir. Kimin hedefte olduğu bilinmezken, her adım yeni bir tehlikeyi tetikler. Aile içindeki sırlar ortaya dökülürken, geri sayım herkesi geri dönüşü olmayan bir sona yaklaştırır.

A.B.İ.'de 24 saatlik geri sayım! Hancıoğlu ailesinde ölüm saati: Her adımda yeni tehlike
  • A.B.İ. dizisinin 14. bölümü bu akşam 20.00'de ATV'de yayınlanacak.
  • Şimşek'in verdiği 24 saatlik süre içinde Doğan, ailesini korumak için hedefteki kişiyi bulmaya çalışıyor.
  • Melek aşkı uğruna büyük bir tuzağa düşerken, Doğan'ın babasıyla kurduğu bağ Çağla ile ilişkisini bitiriyor.
  • Bölümde Hancıoğlu ailesinden birinin hayatını kaybedeceği belirtiliyor.
  • Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor, yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor.

Ekranların fenomen dizisi A.B.İ., bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir bölümle geliyor.

SULAR DURULMUYOR

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizide, sular bir an olsun durulmuyor.

A.B.İ.'de 24 saatlik geri sayım! Hancıoğlu ailesinde ölüm saati: Her adımda yeni tehlike-3

ZAMANA KARŞI AMANSIZ YARIŞ

Geçtiğimiz bölümlerde gerilimin tırmandığı dizide, Şimşek'in verdiği 24 saatlik süre Doğan için hayatının en zor sınavına dönüşüyor. Ailesini korumak adına her şeyi göze alan Doğan, hedefteki ismin kim olduğunu bulmaya çalışırken her adımda yeni bir tehlikeyle burun buruna geliyor.

A.B.İ.'de 24 saatlik geri sayım! Hancıoğlu ailesinde ölüm saati: Her adımda yeni tehlike-4

İPLER KOPUYOR

Dizinin diğer kanadında ise duygusal fırtınalar kopuyor. Melek, aşkı uğruna çıktığı yolda kendisini büyük bir tuzağın ortasında bulurken; Doğan'ın babasıyla kurduğu yeni bağ, Çağla ile olan ilişkisinde ipleri tamamen koparıyor. Aile içindeki sırların bir bir döküldüğü bu bölümde, dengeler bir daha düzelmemek üzere altüst oluyor.

A.B.İ.'de 24 saatlik geri sayım! Hancıoğlu ailesinde ölüm saati: Her adımda yeni tehlike-5

KİM ÖLECEK?

24 saatlik tehdidin sonunda Hancıoğlu ailesinden birinin hayatını kaybedeceği gerçeği, izleyiciyi büyük bir meraka sürüklüyor. Aşk, öfke ve hayal kırıklığının iç içe geçtiği A.B.İ., yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de ATV'de!

A.B.İ.'de 24 saatlik geri sayım! Hancıoğlu ailesinde ölüm saati: Her adımda yeni tehlike-6

A.B.İ. DİZİ KÜNYESİ

KategoriDetaylar / İsimler
YapımOGM Pictures
YapımcıOnur Güvenatam
YönetmenCem Karcı
SenaryoEylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven, Uğraş Güneş, Ali Selçuk Uygur
BaşrollerKenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla)
Ana KadroAsude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram)
Hancıoğlu Ailesi ve ÇevresiNihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan)
Genç Kadro ve Diğer KarakterlerŞahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül)
Yardımcı OyuncularEbrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar)
Usta İsimlerTarık Papuççuoğlu (Tahir), Tülay Bursa (Lamia), Turgut Tunçalp
Diğer İsimlerBurak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat)
