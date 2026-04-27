Gülistan'ın cansız bedenini arama çalışmaları devam ediyor.

'BENİ AMERİKA'YA NİYE YOLLADIĞINIZI ANLATIRIM'

Oğlunun tehditlerine, "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" diye yanıt veren baba Celal Altaş'a, firari Umut'tan ise, "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim!" yanıtı geldi.

Yazışmalar, Gülistan Doku'nun organize bir şekilde ortadan kaldırıldığı ve olayın üzerinin örtülmesi için Altaş'ın yurt dışına kaçırıldığı şüphesini delillendirdi.