Gülistan Doku dosyasına giren şok yazışmalar: "Ötecem lan her şeyi"

Gülistan Doku soruşturmasında, organize cinayeti belgeleyen kan donduran WhatsApp yazışmaları delil olarak dosyaya girdi. ABD'ye kaçan kilit şüpheli Umut Altaş’ın, babası Celal Altaş’a "itiraf" kozuyla şantaj yaptığı 9 Ocak 2026 tarihli mesajlar tek tek deşifre edildi. Babasından 9 bin dolar isteyen firari Altaş’ın, "Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim, sen susturuyordun ya!" şeklindeki itiraf niteliğindeki sözleri Gülistan'ın organize şekilde ortadan kaldırıldığı şüphesini artırdı.

  Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile yaptığı WhatsApp yazışmaları dosyaya delil olarak girdi.
  • Umut Altaş yazışmalarda babasından 9 bin dolar isteyerek 'Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım, beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim' diye tehdit etti.
  • Mayıs 2022'de Meksika üzerinden yasadışı yollarla ABD'ye kaçan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
  • Yazışmalarda Umut Altaş'ın 'Sen susturuyordun ya, ötecem lan her şeyi' ifadesi, Gülistan Doku'nun organize şekilde ortadan kaldırıldığı şüphesini güçlendirdi.
  • Gülistan Doku'nun telefonu son kez Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal vermiş, PTS kayıtlarına göre Umut Altaş'ın Mustafa Türkay Sonel ile aynı araçta olduğu tespit edilmişti.

Tunceli'de 6 yıl sonra raftan indirilen Gülistan Doku soruşturmasında, cinayetin üzerindeki sis perdesini dağıtacak bir delil dosyaya girdi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

5 Ocak 2020 gecesi Gülistan'ın telefonunun son sinyal verdiği Sarı Saltuk Viyadüğü'nde, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ile aynı araçta olduğu kesinleşen kilit isim Umut Altaş'ın babasıyla yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Umut Altaş, ağabeyi ve babası (Görseller DHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

150 BİN DOLARI GERİ GÖNDERİN

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, yazışmalarda Umut Altaş'ın, babası Celal Altaş'tan hesabına 9 bin dolar göndermesini istediği, babasının da "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" dediği, Umut Altaş'ın ise, "Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım" dediği görüldü. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş'ın ayrıca "Ötecem lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak" yazdığı görüldü.

'BUGÜN HESABIMA 9 BİN DOLAR BEKLİYORUM'

Mayıs 2022'de önce Meksika'ya, ardından yasa dışı yollarla ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın, Türkiye'de tutuklu bulunan babası Celal Altaş'tan para koparmak için "itiraf" kozunu kullandığı ortaya çıktı. 9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda Umut Altaş, babasına, "Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum" mesajını gönderdi.

'BENİ AMERİKA'YA NİYE YOLLADIĞINIZI ANLATIRIM'

Oğlunun tehditlerine, "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" diye yanıt veren baba Celal Altaş'a, firari Umut'tan ise, "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim!" yanıtı geldi.

Yazışmalar, Gülistan Doku'nun organize bir şekilde ortadan kaldırıldığı ve olayın üzerinin örtülmesi için Altaş'ın yurt dışına kaçırıldığı şüphesini delillendirdi.

Mustafa Türkay Sonel.

'ROL YAPMA, SEN SUSTURUYORDUN YA!'

Baba-oğul arasındaki gerilim, cinayetin gizli kalan yanlarını da deşifre etti. Oğlu Umut'u "Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz" diye suçlayan babaya, Umut Altaş'ın verdiği yanıt dosyanın seyrini değiştirecek nitelikte: "Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya! Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" oldu.

AĞABEYİN İTİRAFI DOSYADA

Firari Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş da daha önce Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmede kardeşinin kendisine, "Türkay bana 'Kız hamile kaldı, aldırmak istemedi, ben de kafasına sıktım' dedi" şeklinde itirafta bulunduğunu iddia etmişti. Yeni ortaya çıkan yazışmalar, "infaz" iddiasıyla ilgili yeni delil olarak soruşturma dosyasına girdi.

Gülistan Doku

12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında eski Vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'ın da bulunduğu 12 kişi "kasten öldürme" ve "delilleri karartma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. ABD'nin Virginia eyaletinde olduğu saptanan Umut Altaş hakkında ise geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı'nın talebiyle kırmızı bülten çıkarıldı.

