Fenerbahçe seçime gidiyor! 3 adaylı başkanlık yarışı

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı mağlubiyeti taşları yerinden oynattı. Sarı lacivertliler teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibiyle yollarını ayırdı. Ayrıca sportif direktör Devin Özek de kulüpten gönderildi. Öte yandan Fenerbahçe, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. İşte detaylar ve başkan adayları...

Fenerbahçe seçime gidiyor! 3 adaylı başkanlık yarışı
  • Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-0 mağlup olmasının ardından Türkiye Kupası'ndan elendi ve ligdeki şampiyonluk ihtimali zora girdi.
  • Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, kulüp binasında durum değerlendirmesi yapmak üzere bir araya geldi.
  • Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime tepki göstererek seçim talebinde bulundu.
  • Mehmet Ali Aydınlar, başkan adaylığı için karar alırken, Barış Göktürk de kendi listesiyle yarışa katılmaya hazırlanıyor.
  • Yönetim kurulunun toplantısı sonrası resmi açıklama beklenirken, seçim tarihinin haziran ayında olması öngörülüyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, Türkiye Kupası'ndan elenmenin ardından ligdeki şampiyonluk ihtimalinin zora girmesi kulüp içinde hareketliliği artırdı.

Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, yaşanan gelişmelerin ardından kulüp binasında bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Sadettin Saran'a yönelik sert eleştiriler var.
SEÇİM KARARI ALINDI!

Derbi yenilgisi sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime yönelik tepkilerini artırdı.

Özellikle seçim kararı alınması yönündeki çağrılar öne çıkarken, Sadettin Saran 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere kongre kararı aldı.

Mehmet Ali Aydınlar, başkan adaylığını duyurdu.
ADAYLAR NETLEŞİYOR

Olası bir seçim ihtimali doğrultusunda başkan adaylığı için ilk isimler de gündeme gelmeye başladı.

Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylık kararı aldığı belirtilirken, Hakan Safi'nin Aydınlar'ın listesinde yer alabileceği ya da tek başına seçime gireceği ifade edildi.

Barış Göktürk'ün ise kendi listesiyle başkanlık yarışına katılmaya hazırlandığı aktarıldı.

Mevcut başkan Sadettin Saran'ın ise seçimde aday olmayacağı öğrenildi.

Fenerbahçede seçim tarihi açıklandı: Kongre 6-7 HazirandaFenerbahçede seçim tarihi açıklandı: Kongre 6-7 Haziranda
Fenerbahçe'de seçim tarihi açıklandı: "Kongre 6-7 Haziran'da"

