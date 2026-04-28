Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın New Mexico'daki Zorro çiftliğinde erkeklerin toplu tecavüze uğradığı ve kadınların boğularak öldürüldüğü iddia ediliyor.
ZORRO'DA EPSTEIN SAPKINLIĞI
Epstein'ın sapkınlık yuvalarından birinin de Zorro çiftliği olduğu biliniyor. İddialar arasında soğukkanlı cinayetler ve hatta Epstein ile suç ortağı Ghislaine Maxwell'in yeni doğmuş bebekleri annelerinin kollarından aldığı bir insan çiftliği de yer alıyor.
Avustralya'nın 60 Minutes programında yayımlanan bir dizi röportaj, sapkınlığın korkunç boyutunu bir kez daha ortaya çıkardı.
Yeni belgelerde Epstein adası, New York ve St. Tropez'deki mülklerinde fuhuşa zorlanan Chauntae Davies, Zorro'nun hepsinden daha korkunç olduğunu söylüyor. Davies, şu ifadeleri kullandı:
En korkunç olanı Zorro Çiftliği'ydi. Issız bir yerde, dağlarla ve kilometrelerce uzanan toprak yollarla çevriliydi. Odamda kapana kısılmış bir fare gibi kapıya birinin vurmasını ve 'Jeffrey masaj için hazır' demesini bekleyerek çok zaman geçirdim.
Davies'e bu emirle ne kastedildiği sorulduğunda, "Tecavüz, tam anlamıyla, zorla gerçekleştirilen cinsel tecavüz" diye yanıt verdi.
ERKEKLERE TOPLU TECAVÜZ İDDİASI
Kan donduran iddialardan biri ise çiftlikte erkeklerin uyuşturulup toplu tecavüze uğraması. Hayatta kalanlar için adalet arayışına öncülük eden Demokrat Kongre üyesi Melanie Stansbury, belgeselde şunları söylüyor:
"Bir adam, Jeffrey Epstein ile tanıştığını, çiftliğe getirildiğini, uyuşturulduğunu ve uyuşturulduktan sonra çiftlikte önünde birden fazla genç erkeğin tecavüze uğradığı bir sahneyi ayrıntılı olarak anlattığını iddia ediyor."
Stansbury, "Jeffrey Epstein'ın reşit olmayanlara ve genç kadınlara olan düşkünlüğünü duyuyorsunuz ama erkeklere olan düşkünlüğünü duymuyorsunuz." sorusuna "Evet, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell seri istismarcılardı. Adeta süper yırtıcılardı ve bu onların yaşam tarzıydı" şeklinde karşılık verdi.
İKİ KADIN CİNSEL İLİŞKİDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Bir çalışan tarafından yazıldığı iddia edilen sızdırılmış bir e-postadaki iddialar ise de olayların vehametinin görünenden daha büyük olduğunu gözler önüne serdi.
2019'da FBI'a gönderilen fakat yıllarca göz ardı edildiği öne sürülen ihbarda, iki kadının Epstein ve Maxwell tarafından "sert cinsel ilişki" sırasında boğularak öldürüldüğü iddia edildi. E-postada şu ifadeler yer alıyordu:
Zorro'nun dışındaki tepelerde bir yerde, iki yabancı kızın Jeffrey ve Madam G'nin talimatıyla gömüldüğünü biliyor muydun? İkisi de sert fetiş seks sırasında boğularak öldü.
Stabsbury "Bu ihbar beni o kadar endişelendirdi ki hemen New Mexico Başsavcısıyla iletişime geçtim... İhbarın bildirilme şekli, diğer kadınların nasıl insan ticareti kurbanı olduklarıyla aynıydı." şeklinde konuştu.
BEBEKLERİ ANNELERİNDEN ALDILAR
Belgesel ayrıca Epstein'ın "kusursuz gen havuzuna" yönelik takıntısını da gözler önüne seriyor. Davies, "Bir bebeğin doğduğu ve Ghislaine'in onu kucağına aldığına dair başka bir anlatım daha var. Mükemmel gen havuzundan mükemmel bir bebek yaratmakla ilgili konuşmalara kulak misafiri olduğumu hatırlıyorum" dedi.
Epstein Dosyaları'ndan elde edilen bir başka e-posta, Epstein'ın anonim kalması şartıyla insan klonlama ve tasarım bebek projesine yatırım yapmaya hazır olduğunu öne sürüyor.
Hakkında cinayetten sapkın ayinlere, çocukların yenmesinden dünyada saf bir ırk oluşturmaya pek çok iddia bulunan pedofili Epstein'ın Zorro Çiftliği'ne ölümcül seks kurbanlarının cesetlerini gömdüğü iddia ediliyordu. İki ceset ihbarının ardından çiftlikte arama yapıldı. İhbar öncesinde arama yapılmaması ise dikkat çekiyor.