Epstein'ın Zorro çiftliği

ERKEKLERE TOPLU TECAVÜZ İDDİASI

Kan donduran iddialardan biri ise çiftlikte erkeklerin uyuşturulup toplu tecavüze uğraması. Hayatta kalanlar için adalet arayışına öncülük eden Demokrat Kongre üyesi Melanie Stansbury, belgeselde şunları söylüyor:

"Bir adam, Jeffrey Epstein ile tanıştığını, çiftliğe getirildiğini, uyuşturulduğunu ve uyuşturulduktan sonra çiftlikte önünde birden fazla genç erkeğin tecavüze uğradığı bir sahneyi ayrıntılı olarak anlattığını iddia ediyor."

Stansbury, "Jeffrey Epstein'ın reşit olmayanlara ve genç kadınlara olan düşkünlüğünü duyuyorsunuz ama erkeklere olan düşkünlüğünü duymuyorsunuz." sorusuna "Evet, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell seri istismarcılardı. Adeta süper yırtıcılardı ve bu onların yaşam tarzıydı" şeklinde karşılık verdi.

İKİ KADIN CİNSEL İLİŞKİDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Bir çalışan tarafından yazıldığı iddia edilen sızdırılmış bir e-postadaki iddialar ise de olayların vehametinin görünenden daha büyük olduğunu gözler önüne serdi.

2019'da FBI'a gönderilen fakat yıllarca göz ardı edildiği öne sürülen ihbarda, iki kadının Epstein ve Maxwell tarafından "sert cinsel ilişki" sırasında boğularak öldürüldüğü iddia edildi. E-postada şu ifadeler yer alıyordu:

Zorro'nun dışındaki tepelerde bir yerde, iki yabancı kızın Jeffrey ve Madam G'nin talimatıyla gömüldüğünü biliyor muydun? İkisi de sert fetiş seks sırasında boğularak öldü.

Stabsbury "Bu ihbar beni o kadar endişelendirdi ki hemen New Mexico Başsavcısıyla iletişime geçtim... İhbarın bildirilme şekli, diğer kadınların nasıl insan ticareti kurbanı olduklarıyla aynıydı." şeklinde konuştu.