Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) petrol karteli OPEC ve OPEC+'tan ayrıldığını açıkladı. Bu karar, İran savaşının tarihi bir enerji şokuna yol açtığı ve küresel ekonomiyi sarstığı bir dönemde, petrol ihraç eden gruplara ve fiili liderleri Suudi Arabistan'a ağır bir darbe vurdu.
BAE OPEC VE OPEC+'TAN AYRILDI
BAE devlet haber ajansı WAM aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu karar, BAE'nin uzun vadeli stratejik ve ekonomik vizyonunu ve değişen enerji profilini yansıtmaktadır. Buna, yurt içi enerji üretimine hızlandırılmış yatırımlar da dahildir. Aynı zamanda küresel enerji piyasalarında sorumlu, güvenilir ve ileriye dönük bir rol oynama taahhüdümüzü pekiştirmektedir."
BAE-SUUDİ ARABİSTAN HATTINDA KRİZ
Kararın, BAE ile Suudi Arabistan arasında özellikle ekonomik konular ve İran destekli Husilere karşı Yemen'de yürütülen savaş bağlamında artan anlaşmazlıkların yaşandığı bir dönemde gelmesi ise dikkat çekti.