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Promosyon rüzgarı 'özel'e taşındı: Bankaların uygulaması nasıl?

Emeklilerin, ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin yararlanabildiği promosyonda tutarları yenileyen kamu bankaları güncelleme için başvuruları alırken, gözler özel bankalara çevrildi. Özeller arasında da ilk katılım geldi. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mart 2024 Güncelleme 27 Mart 2024, 07:01
Promosyon rüzgarı ’özel’e taşındı: Bankaların uygulaması nasıl?

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Banka promosyonunda yeni dönem başladı. Emekliler ile ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin yararlanabildiği promosyonda kamu bankalarının ödediği tutarlar yükseltildi. Taahhüdü sürenlere başvuru yaparak ödemelerini güncelleme imkanı da sunuldu. Kamu bankaları emeklilerin başvurularını alırken, özel bankalardan da kampanyaya katılım başladı. Peki promosyonda önümüzdeki dönemde neler bekleniyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

EMEKLİLER, DUL VE YETİMLER KAMU BANKALARINDAN NE KADAR PROMOSYON ALABİLECEK?
Tüm dul ve yetimler 5 bin lira mı alacak? Sosyal Güvenlik Kurumu, kurumdan aylık alan 12.7 milyon emeklinin promosyon tutarlarının 8 bin ile 12 bin lira arasına yükseltildiğini, ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibine de 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu. Kamu bankalarının yeni promosyon tutarları maaşlara göre şöyle belirlendi: "Maaşı 10 bin liraya kadar (10 bin TL hariç) kadar olanlara 5 bin lira; 10 bin-15 bin lira (15 bin TL hariç) arasında olanlara 8 bin lira; 15 bin-20 bin lira (20 bin TL hariç) arasında olanlara 10 bin lira; 20 bin lira ve daha fazla olanlara 12.000 lira." Halen en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Buna göre; emekliler maaşına göre 8 bin, 10 bin ya da 12 bin lira promosyon alabilecek. Maaşı 10 bin liranın altında olan dul ve yetimlere ise 5 bin lira promosyon imkanı var. Eğer dul ve yetimin maaşı 10 bin liranın üstünde ise o da maaşa göre yüksek ödeme alabilecek.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ÖDEMESİ ALINIYORSA PROMOSYON NASIL HESAPLANACAK?
Aynı bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alanlara verilecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanacak. Örneğin; kendi emekliliğinden 14 bin lira aylık alan, vefat eden eşinden de 7 bin 500 lira ölüm aylığı bulunan kişi, toplam 21 bin 500 liranın olduğu maaş dilimi üzerinden 12 bin lira promosyon alabilecek.

YENİ PROMOSYONDAN YARARLANMAK İÇİN BİR ŞART VAR MI?
Kamu bankalarının yeni promosyon tutarlarından yararlanmak için sadece bankaya 3 yıllık taahhütte bulunmak yeterli. Başka bir şart yok.

PROMOSYONU GÜNCELLEMEK İÇİN BANKAYA GİTMEK ŞART MI?
Güncelleme için maaş alınan bankanın şubelerine gidilebiliyor. Bunun yanı sıra bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri, ATM'leri, Müşteri İletişim Merkezleri üzerinden de başvuru yapılması mümkün. Hatta SMS ile başvuru alan da var. Örneğin; Ziraat Bankası, 4757'ye 'PRO' yazıp bir boşluk bırakıp 'TC Kimlik Numarası'nı yazarak SMS gönderenlerin aranarak onaylarının alındığını duyurdu.

TAAHHÜT DEVAM EDİYORSA PARA İADESİ Mİ OLACAK?
3 yıllık taahhüt süresini tamamlamamış olanların aynı bankadaki promosyonları güncellenirken önceki anlaşmadan kalan sürenin tutarını iade etmesi gerekiyor. Ancak genel olarak yapılan açıklamalarda; iade alınmadan, devam eden promosyon taahhüdüne ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilerek yeni ödemenin yapılacağı belirtiliyor.

ÖZELLER PROMOSYONU GÜNCELLEYECEK Mİ? BURALARDAN MAAŞ ALAN NE YAPMALI?
Özel bankaların mevcut kampanyalarına göre, belli şartların sağlanması halinde emekliler 15 bin liraya varan ödeme alabiliyor. SGK, özel bankalarla da promosyon konusunda temas halinde. Kamu bankalarının promosyon uygulamalarıyla ilgili bilgi veren SGK, "Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları paylaşılacaktır" açıklaması yaptı.

Hatta özel bankalardan ilk güncelleme geldi. Denizbank da maaş dilimlerini ve promosyon tutarlarını kamu bankalarıyla aynı olacak şekilde yeniledi. Diğer bankaların da promosyon kampanyalarının bu çerçevede yenilenmesi, hatta önümüzdeki dönemde rekabetle daha büyük avantajların sunulması bekleniyor. Özel bankalardan maaş alan ve taahhütleri süren emekliler, bekleyerek kendi bankası promosyon tutarını yenilediğinde eğer ödemesini artırma imkanı varsa güncelleme yapabilir. Ya da beklemeyip kalan sürenin tutarını iade ederek bankasını değiştirebilir.

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