Milliler özel maçta Avusturya’ya farklı yenildi

EURO 2024 hazırlıkları kapsamında ilk olarak Macaristan ile karşılaşan ve 1-0 yenilen Türkiye dün ise Avusturya'ya farklı kaybetti. 2. dakikada Salih, sert bir temas sonrası topu kaybetti. Baumgartner'in şutunu Uğurcan kurtardı, Schlager topu ağlara yolladı: 1-0. 23'te Kenan Yıldız'ın kafa vuruşunu Danso eliyle kesince penaltı kazandık. 25'te Hakan Çalhanoğlu fileleri sarstı: 1-1. 44'te savunmadan çıkarken yine topu kaybettik, Gregoritsch ağları sarstı: 2-1.

VAR'A GİDİP PENALTIYI VERDİ

48'de Schmid'in ortasına Gregoritsch kafayı vurdu: 3-1. Kaan, Gregoritsch'i yere düşürdü VAR müdahalesiyle penaltı verildi. Gregoritsch hat-trick yaptı: 4-1. 73'te Barış Alper şık bir gol attı ama pozisyon öncesindeki faule penaltı kararı çıktı. Baumgartner topu ağlara yolladı: 5-1. 90+5'te Entrup skoru belirledi: 6-1.

TARİHİ YENİDEN YAZAN YENİLGİ

A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile yaptığı 19'uncu karşılaşmada ilk kez kalesinde 6 gol gördü. Kırmızı-Beyazlılar, kalesinde en son 6 golü, Hollanda'ya karşı almıştı. Eylül 2021'de oynanan mücadelede teknik direktörlük koltuğunda Şenol Güneş oturuyordu. Vincenzo Montella ise A Milli Takım'daki yedinci maçında ikinci yenilgisini yaşadı. İtalyan çalıştırıcının alınan skorun ardından çok üzüldüğü göründü. Milli takım, 4 Haziran'da İtalya ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.



BÜYÜK DESTEK

A Milli Takım'a, Avusturya deplasmanında Türk taraftarlar büyük destek verdi. Ernst Happel Stadı'nın tribünlerinde kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran Türk taraftarlar, Ay-yıldızlı bayraklarla yalnız bırakmadı.

9 FARKLI İSİMLE ÇIKTIK

Vincenzo Montella, Macaristan maçına göre 9 değişiklik yaptı. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız iki maça da 11'de başlayan isimlerden oldu. Ay-Yıldızlılar'da Kenan Yıldız ileri uçta forma giydi. Arda Güler ikinci kez 11'de görev yaptı.

SON RAKİBİMİZ GÜRCİSTAN

EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz ve Çekya ile eşleşen A Milli Futbol Takımı'nın son rakibi belli oldu. Gürcistan'ın Yunanistan'ı ağırladığı maçta normal ve uzatma bölümünde gol sesi çıkmadı. Penaltıları Gürcistan 4-2 kazandı. Yunanistan'da Bakasetas ile Giakoumakis penaltı kaçırdı. Türkiye, grupta ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan ile oynayacak. 22 Haziran'da Portekiz'le ve 26 Haziran'da Çekya ile karşılaşacağız.