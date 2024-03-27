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Gelir artırıcı önlemler! Emekliye destek yağmuru

Bu yıl emekliler için gıda ve giyimden ulaşıma, iletişimden kültür ve sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda indirimler ve kampanyalar hayata geçirilecek. Hatta emeklilere ücretsiz kültür turu kapısı açılması gündemde...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mart 2024 Güncelleme 27 Mart 2024, 07:01
Gelir artırıcı önlemler! Emekliye destek yağmuru

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Emekliler Yılı' olarak ilan ettiği 2024'te bu kesime yönelik birbiri ardına önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda refah payı ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesini ikramiye ve promosyon artışları izledi. Emekliler kamu bankalarından güncelleme başvurusu yaparak promosyon ödemesini artırırken, zamlı bayram ikramiyeleri de 2-5 Nisan'da hesaplara yatırılacak. Ancak emeklilere yönelik destekler bunlarla sınırlı kalmayacak.

HESAPLI ALIŞVERİŞ
Emekliler için ulaşımdan tatile, gıdadan giyime, iletişimden kültür ve sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda özel indirimler ve kampanyalar hayata geçirilecek. Emekliler gıda ve giyim ihtiyaçlarını indirimli olarak karşılayabilecek. Bunun için Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde, giyim mağazalarında, PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler sağlanması planlanıyor.

İNDİRİMLİ SEYAHAT
Bir indirim de ulaşımda sağlanacak. Bu kapsamda emeklilerin seyahatlerini indirimli yapabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de yapılacak indirimlerle emekliler uçakla,
trenle avantajlı fiyatlarla yolculuk edebilecek.

ÜCRETSİZ TATİL
Emeklilere ücretsiz tatil kapısı da açılacak. Bunun için Belediyeler Birliği ile protokol yapılarak emeklilerin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarının temelleri atılacak. Emekliler sinema ve tiyatrolarda yapılacak indirim ve kampanyalarla kültür ve sanat etkinliklerini yakından takip edebilirken, GSM operatörleriyle yapılacak iş birlikleri kapsamında iletişim alanında da destek sunulacak.

FATURALARDA İNDİRİM
Emekliler için ayrıca yerel yönetimlerle protokoller yapılarak ile su faturalarında indirim, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi birçok imkan sağlanması da mümkün. Ayrıca emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarında indirim gibi uygulamalar da söz konusu olabilecek.

GELİRLER ARTACAK
Emekliler bu yılın ikinci zammını Temmuz ayında alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Önümüzdeki dönemde bu artışların dışında emeklilerin gelirini artıracak adımlar da bekleniyor.

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