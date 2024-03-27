Avrupa ülkelerine gitmek isteyenlerin Schengen vizesi sıkıntısı sürüyor. Randevu sıkıntısı ve pandemi sonrası artarak devam eden Schengen vizesi retleri ticarete de yansıdı. Birçok iş insanı vize alamadığı için fuar ziyaretlerini ve iş görüşmelerini yapamamaktan şikayet ederken, ihraç ettikleri ürünün satış sonrası servisini gerçekleştirmek isteyen firmalar da vize engeline takıldıkları için müşterileriyle sorun yaşadıklarını dile getiriyor. Lojistikçiler ise TIR sürücü ve gemi adamlığı vizelerinde durumun daha da kötüleştiğini ifade ediyor. İş dünyasının önde gelen örgütleri ticari vize kolaylığı için girişimlerde bulunurken, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de vize sorunlarına ilişkin bir rapor hazırladığı öğrenildi.

YIĞILMA YAŞANIYOR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, vize konusunda yaşanan sorunların devam ettiğine işaret ederek, vize randevuları dönem dönem açıldığı için yığılmaların yaşandığını kaydetti. Ticari vize başvurularına öncelik verilmesi için çeşitli konsolosluklarla temasta olduklarını ifade eden Avdagiç, İTO olarak üzerinde çalıştıkları birtakım formüller olduğunu söyledi.

BRÜKSEL'DE KONUŞULDU

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da geçen hafta Brüksel'de gerçekleşen Eurochambers toplantısında konuyu gündeme getirdiğini söylerken, Avrupalı iş dünyası temsilcilerinin de bir an önce vize sorununun çözülmesini istediğini ifade etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak ise iş insanlarının vize konusunda yaşadığı sıkıntıların TİM'in öncelikli gündemleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Gemi adamlarının vize almasında sorunlar yaşanıyor. Şoför vizesi nedeniyle araçlar çıkamıyor, kapasite kullanımı düşüyor" dedi.

RANDEVU SIKINTISI

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras, sürücülerin vize randevusu alamadığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "En az iki ay beklemek gerekiyor randevu için. Randevu alanların önemli bir kısmı da ret alıyor ya da çok daha kısa süreli vize veriliyor. Eskiden ret oranı yüzde 4'ler civarındaydı ama şimdi bu oranın yüzde 20'leri aştığı belirtiliyor. Bu durum ihracat taşımalarının da aksamasına neden oluyor. Firmalar taahhüdünü yerine getiremediği için cezaya maruz kalabiliyor. Nakliyeci zamanında teslimat yapamadığı için lojistik maliyetleri artıyor. Navlundaki artış, Türk ihracatçısının rekabet gücünü aşındırıyor. Öte yandan, malını zamanında alamayan yabancı firmalar yeni pazar arayışına girebiliyor."