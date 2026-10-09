Suudi Arabistan duyurdu: Babulmendeb Boğazı Husilerden temizlendi
Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, stratejik öneme sahip Babulmendeb Boğazı'nın terörist Husi milislerinin kalıntılarından temizlendiğini duyurarak bunu tüm Yemenliler ve Araplar için bir zafer olarak nitelendirdi.
Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Babulmendeb Boğazı'nın Husilerden arındırıldığını belirtti.
BABULMENDEB HUSİLERDEN TEMİZLENDİ
Al Cabir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Babulmendeb Boğazı, terörist Husi milislerinin kalıntılarından temizlendi." ifadesini kullandı.
Bunun tüm Yemenliler ve Araplar için bir zafer olduğunu belirten Al Cabir, açıklamasında başka ayrıntıya yer vermedi.
Husiler tarafından Al Cabir'in iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Yemenli bir askeri kaynak, hükümet güçlerinin Babulmendeb Boğazı ile boğaza hakim konumdaki Meyun Adası'nın kontrolünü sağlamak amacıyla bugün sabah askeri operasyon başlattığını belirtti.
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, operasyona hükümet güçlerine bağlı Amalika Güçleri ile Vatan Kalkanı güçlerinin katıldığını, Yemen'de meşru yönetimi destekleyen koalisyonun da bu güçlere destek verdiğini kaydetti.